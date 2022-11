Zahl der Impfzentren und Impfungen in Hamburg stark gesunken Stand: 05.11.2022 11:46 Uhr Von den ehemals 27 Impfzentren in Hamburg sind nur noch zwei in Betrieb. Im Oktober gab es dort nur noch rund 3.200 Corona-Impfungen. Bei kurzfristigem Bedarf könne man aber rasch reagieren, so die Gesundheitsbehörde.

Bis zu 40.000 Spritzen wurden pro Woche in Hamburgs Impfzentren verabreicht. Doch der Bedarf an Impfungen gegen Corona ist stark gesunken. Dementsprechend sind heute auch nur noch zwei Impfzentren in Hamburg geöffnet - am Flughafen und in Harburg. Diese seien so ausgestattet, dass man bei einem kurzfristigen Bedarf rasch reagieren und die Abläufe hochfahren könne, teilte die Gesundheitsbehörde mit.

Bedarf nach Auffrischungsimpfungen

Auch wenn im Oktober an den beiden Standorten zusammen lediglich 3.232 Menschen gegen das Coronavirus geimpft wurden, bestehe nach wie vor der Bedarf, weitere Auffrischungsimpfungen durchzuführen. Ein Großteil dieser Impfungen werde inzwischen in Arztpraxen verabreicht. Die Impfquote in Hamburg sei außerordentlich hoch, hieß es weiter.

Wie geht es mit den Impfzentren weiter?

Einige Bundesländer haben bereits die Einstellung der Impfzentren beschlossen. Hintergrund: Der Bund hat eine finanzielle Beteiligung über das Jahresende hinaus bisher offengelassen.

