Wo es in Hamburg kostenlose Antigen-Schnelltests geben soll Stand: 06.03.2021 10:00 Uhr Ab Montag können alle Hamburgerinnen und Hamburger einmal pro Woche einen kostenlosen Antigen-Schnelltest machen. Möglich ist das in vielen Testzentren, Apotheken und Hausarztpraxen. NDR.de hat die aktuelle Liste.

27 Testzentrumsbetreiber sowie 18 Hamburger Apotheken nehmen ab Montag eine kostenlose Antigen-Schnelltestung vor. Zusätzlich haben sich bisher 67 Hausarztpraxen der Hamburger Teststrategie angeschlossen. Laut der Sozialbehörde sind dadurch mehr als 25.000 tägliche Antigen-Testungen und für Nachtestungen 14.000 tägliche PCR-Tests möglich. Das Angebot soll schrittweise erweitert werden.

Vor Antigen-Test Termin vereinbaren

Die Testungen sind laut Sozialbehörde für die Hamburgerinnen und Hamburger kostenlos und werden einmal wöchentlich ermöglicht. Wer sich in einem Testzentrum testen lassen will, muss sich vorher online über die jeweiligen Webseiten der Anbieter anmelden. Eine Liste der Hamburger Sozialbehörde mit den entsprechenden Internetadressen dazu gibt es hier.Termine für Schnelltests in einer der Hausarztpraxen können über die Telefonnummer 116 117 oder online vereinbart werden.

Ist das Ergebnis negativ, wird dies laut Sozialbehörde in einem Nachweis festgehalten. Personen, deren Schnelltest ein positives Ergebnis zeigt, sind verpflichtet, unverzüglich einen PCR-Test durchführen zu lassen und sich bis zur Vorlage des Ergebnisses abzusondern. Ist der PCR-Test auch positiv, wird das Gesundheitsamt durch das Labor informiert.

Große Elbstraße: Schnelltestservice Hamburg, Öffnung Ende KW 10, Große Elbstraße 145 d, 22767 Hamburg.

Große Rainstraße: Corona Schnelltest Hamburg, Dienstags, Donnerstags, Samstags, Große Rainstraße 2, 22765 Hamburg.

Reeperbahn: La Cova UG/Alcotheke, 8 Uhr bis 20 Uhr (nach Vereinbarung), Reeperbahn 115, 20359 Hamburg, Belura Mediacare, 10 Uhr bis 18.00 Uhr, Reeperbahn 160, 20359 Hamburg

Spielbudenplatz: Corina Free Pass, 8 Uhr bis 12.30 Uhr, 16 Uhr bis 20 Uhr, Spielbudenplatz 1, 20359 Hamburg.

Paul Ehrlich Straße: MEDILYS Laborgesellschaft, 12 Uhr bis 17 Uhr, Paul Ehrlich Straße 1, 22763 Hamburg.

Planckstraße: Pandemieprodukte.de, im Aufbau, Planckstr. 13, 22765 Hamburg.

Große Bäckerstraße: Hamburg Corona Test Center, Montag bis Sonnabend 8 Uhr bis 20 Uhr, Große Bäckerstraße 9. 20095 Hamburg.

Klosterwall: Testcenter Corona, 10 Uhr bis 15 Uhr, Klosterwall 13, 20354 Hamburg.

Marseiller Straße: Dein Corona-Test, Montag bis Freitag 7 Uhr bis 18 Uhr, Sonnabend 8 Uhr bis 19 Uhr, Sonntag 10 Uhr bis 16 Uhr, Marseiller Straße 2, 20355 Hamburg.

Poststraße: Hamburg Corona Test Center, 24 Stunden (nach Vereinbarung), Poststraße 14, 20354 Hamburg.

Tribünenweg: Corona Express Test, Montag bis Sonntag, 8 Uhr bis 18 Uhr, Tribünenweg 33, 22111 Hamburg.

Wendenstraße: Protekto Gruppe, Montag bis Freitag, 9 Uhr bis 16 Uhr, Wendenstraße 279, 20537 Hamburg.

Flughafenstraße: DRK Flughafensanitätsstation, Täglich 5 Uhr bis 23 Uhr, Flughafenstraße 1, 22335 Hamburg.

Fuhlsbüttler Straße: Dein Coronatest, Montag 8 Uhr bis 19 Uhr, Sonnabend 9 Uhr bis 18 Uhr, Sonntag 10 Uhr bis 16 Uhr, Fuhlsbüttler Straße 405, 22309 Hamburg, Corona Teststelle in Barmbek (Medi Service), Montag bis Freitag 9 Uhr bis 20 Uhr, Fuhlsbüttler Straße 143, 22305 Hamburg.

Gertigstraße: Corona Testselle in Winterhude, Medi Service, Montag bis Freitag 8 Uhr bis 20 Uhr, Sonnabend. 10 Uhr bis 20 Uhr, Sonntag, 10 Uhr bis 18 Uhr, Gertigstrtaße 20, 22303 Hamburg.

Rondeel: Corona Sofort Test Hamburg, 12 Uhr bis 20 Uhr, Rondeel 12a, 22301 Hamburg.

Steilshooper Straße: Schnelltestservice Hamburg, Öffnung ab 8. März/9. März, Steilshooper Str. 35, 22305 Hamburg.



Poppenbüttler Bogen: Schnelltestservice Hamburg, Öffnung ab Kalenderwoche 10, Poppenbüttler Bogen 23b, 22399 Hamburg.

Heegbarg: Corona Teststelle in Poppenbüttel, Medi Service, Montag bis Freitag 8 Uhr - 18 Uhr, Sonnabend 10 Uhr bis 20 Uhr, Sonntag 11 Uhr bis 17 Uhr, Heegbarg 16, 22391 Hamburg.

Knutzenweg: Testzentrum Wandsbek, Montag bis Freitag 8 Uhr bis 19 Uhr, Sonnabend 10 Uhr bis 16 Uhr, Knutzenweg 26, 22041 Hamburg.

Rahlstedter Straße: Schnellservice Hamburg, Öffnung ab 8. März/9. März, Rahlstedter Str. 18, 22149 Hamburg.

Wandsbeker Königstraße: Budni & DynaMe, Montag bis Sonnabend, 7 Uhr bis 19 Uhr, Wandsbeker Königstraße 62, 22041 Hamburg.

Wandsbeker Marktplatz: Johanniter Testzentrum, ab 8. März, Wandsbeker Marktplatz 1, 22041 Hamburg.

Wellingsbüttler Weg: Cordes und Consorten, 2 Stunden täglich, Wellingsbüttler Weg 119, 22391 Hamburg.

Rütersbarg: Schnelltestservice Hamburg, Öffnung Ende Kalenderwoche 10, Rütersbarg 50, 22529 Hamburg.

Rothenbaumchaussee: Corona Status Schnelltestzentrum, Rothenbaumchaussee 130, 20149 Hamburg.

Schulterblatt: Schnelltest.hh.de, Montag bis Sonnabend 8 Uhr bis 21 Uhr, Schulterblatt 115, 20357 Hamburg.

Billwerder Billdeich: Schnelltestservice Hamburg, Öffnung ab 8. März/9. März, Billwerder Billdeich 607, 21033 Hamburg.

Brookkehre: ASB Notfallvorsorge, 14 Uhr bis 20 Uhr ab 15. März, Brookkehre 4, 21029 Hamburg.

