Winternotprogramm für Obdachlose startet Stand: 01.11.2020 13:23 Uhr Heute startet in Hamburg das Winternotprogramm für Obdachlose. Dabei bietet die Stadt Menschen in Notlagen einen Schlafplatz für die Nacht, Versorgung sowie soziale Beratung an.

Aufgrund der Corona-Pandemie, wird das Winternotprogramm in diesem Jahr deutlich ausgeweitet: Um eine lockere Belegung zu ermöglichen, ist ein zusätzlicher Übernachtungsstandort an der Schmiedekoppel in Hamburg-Niendorf mit weiteren Betten in Planung. Dieser soll im Laufe des Novembers in Betrieb genommen werden. Insgesamt sollen so bis zu 1.020 Betten zusätzlich zu den ganzjährigen Hilfen für obdachlose Menschen bereitstehen. Zudem wird in der Markthalle, Klosterwall 11, im Laufe des Novembers eine zentral gelegene, zusätzliche Tagesaufenthaltsstätte mit rund 200 Plätzen in Betrieb genommen.

Abgetrennte Bereiche für Frauen

An den Übernachtungsstandorten in der Friesenstraße und der Kollaustraße stehen 400, beziehungsweise 250 Plätze und zusätzlich eine Reserve von insgesamt 100 Plätzen zur Verfügung. Die Standorte verfügen jeweils über abgetrennte Bereiche für Frauen. Darüber hinaus werden auch in diesem Jahr rund 120 städtisch finanzierte Übernachtungsplätze dezentral bei Kirchengemeinden und Hochschulen angeboten.

Die ganzjährig zur Verfügung stehende Übernachtungsstätte Pik As verfügt über 330 Plätze. Hinzu kommt eine spezielle Notübernachtungsstätte für Frauen in der Horner Landstraße 85 mit 50 Plätzen.

Daneben besteht ein breites Hilfesystem aus staatlichen, staatlich finanzierten und zusätzlichen freien Hilfs- und Beratungsangeboten. Die aktuelle, umfassende Zusammenstellung ist unter www.hamburg.de/obdachlosigkeit abrufbar.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 01.11.2020 | 19:30 Uhr