Winternotprogramm: Erweitertes Angebot für Obdachlose Stand: 31.01.2021 11:06 Uhr Die Stadt Hamburg baut ihr Winternotprogramm weiter aus: Ab morgen sollen weitere Unterbringungsmöglichkeiten für obdachlose Menschen zur Verfügung stehen.

Das neue Angebot richtet sich vor allem an Wohnungslose mit starken körperlichen oder seelischen Problemen, die trotz eisiger Temperaturen das reguläre Winternotprogramm nicht in Anspruch nehmen und stattdessen weiter auf der Straße leben. Für diese Menschen gibt es ab morgen 35 Einzelzimmer mit sozialer Beratung in der Eiffestraße im Stadtteil Hamm. Darüber hat die Sozialbehörde heute informiert.

Auslastung des Winternotgramms beträgt 73 Prozent

Nach Angaben der Behörde gibt es in allen Standorten des Winternotprogramms derzeit noch freie Plätze. Es wird demnach aktuell von 659 Menschen genutzt - womit die Auslastung bei 73 Prozent liegt. Im Vergleich zum Vorjahr nehmen mehr Menschen die Hilfe des Winternotprogramms in Anspruch, die Auslastung ist wegen zusätzlich geschaffener Plätze aber geringer.

Die Stadt finanziert nach eigenen das Winternotprogramm mit etwa zehn Millionen Euro von November bis März. Eine generelle Unterbringung von Obdachlosen in Hotels lehnt die Sozialbehörde dagegen nach wie vor ab - das fordern etwa Wohlfahrtsverbände, CDU und Linke.

VIDEO: Winternotprogramm in Hamburg: Hilfe für Obdachlose (3 Min)

