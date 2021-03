Wieder erweiterter Notbetrieb an Hamburgs Kitas Stand: 31.03.2021 17:04 Uhr Hamburgs Kitas gehen wegen der stark steigenden Corona-Zahlen in der Stadt wieder zurück in den erweiterten Notbetrieb, das hat der Senat am Mittwoch auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Nach Ostern gilt diese Regel.

Für Hamburgs Eltern oder Erziehungsberechtigte bedeutet das: Die Kitas sind grundsätzlich wieder geschlossen. Die Eltern sind daher dringend aufgerufen, alternative Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder zu organisieren. Nur wenn dies nicht möglich ist, sollen Kinder die Kitas besuchen.

Gedacht ist die erweiterte Notbetreuung für Kinder, deren Eltern:



Tätigkeiten ausüben, die "für die Daseinsvorsorge bedeutsam oder für die Aufrechterhaltung der wichtigen Infrastrukturen oder der Sicherheit notwendig sind"

aus dringenden familiären Gründen oder wegen individueller Notlagen auf eine Betreuung angewiesen sind

alleinerziehend sind.

Nachweise über die Notwendigkeit der Betreuung müssen nicht vorgelegt werden. Eltern müssen Ihren Bedarf gegenüber der jeweiligen Einrichtung aber nachvollziehbar darlegen. Kinder mit einem dringenden sozialpädagogischen Betreuungsbedarf werden weiter betreut, gemäß des im Kita-Gutschein bewilligten Stundenumfangs.

Nur wenige Wochen eingeschränkter Regelbetrieb

Im eingeschränkten Regelbetrieb, der seit dem 15. März gilt, konnten alle Kinder mindestens 20 Stunden in den Kitas betreut werden. Den vollen Umfang an Stunden konnten allerdings nur Alleinerziehende, Eltern in sogenannten systemrelevanten Berufen sowie Familien in Not in Anspruch nehmen.

Die Schulen in Hamburg bleiben grundsätzlich geöffnet. Dort wird für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrerinnen und Lehrer eine Testpflicht eingeführt. Bisher waren die Schnelltests freiwillig.

Hoher Anstieg an Corona-Neuinfektionen

Grund für die wieder verschärften Regeln sind die stetig steigenden Fälle von Corona-Neuinfektionen in Hamburg. Die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, stieg am Mittwoch 163,7. Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen erhöhte sich um 590 Fälle, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. Das war der größte Zuwachs an einem Tag seit dem 5. Januar.

