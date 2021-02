Wieder Probleme bei der Impftermin-Vergabe in Hamburg Stand: 01.02.2021 17:03 Uhr In Hamburg hat es bei der Vergabe neuer Corona-Impftermine erneut einen Ansturm gegeben. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung sind am Montag alle Termine fürs Impfzentrum in den Messehallen verplant worden.



Der Frust über die Hotline und die Online-Anmeldung war bei vielen Hamburgerinnen und Hamburgern auch diesmal groß. Bei NDR 90,3 liefen erneut viele Beschwerden auf. "Heute gibt es keine freien Termine mehr, probieren Sie es morgen wieder" - diese Auskunft bekamen viele schon am Vormittag zu hören, wenn sie die 116 117 gewählt hatten. Ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg räumte auf Nachfrage ein: Diese Auskunft sei falsch gewesen und beruhte offenbar auf einem Missverständnis in der Telefonzentrale. Richtig sei, dass über den ganzen Tag verteilt Termine freigeschaltet wurden. Genau so hatte es die Hamburger Sozialbehörde im Vorwege auch kommuniziert.

AUDIO: KV Hamburg räumt Fehler bei Termin-Vergabe für Impfzentrum ein (1 Min)

Online-Buchung ebenfalls schwierig

Probleme gab es aber auch bei der Online-Buchung: Wer im Internet einen Impftermin vereinbaren wollte, bekam zwar möglicherweise einen freien Termin angezeigt. Nach der Eingabe der persönlichen Daten konnte der Termin dann aber plötzlich bereits weg sein. Anders als bei vielen anderen Online-Buchungssystemen gab es also kein vorgegebenes Zeitfenster für die Reservierung. Genau das soll nun geändert werden. Wann es so weit ist, ist aber noch nicht bekannt.

Donnerstag neue Termine zum Impfen

Inzwischen sind alle Termine weg. Spätestens am Donnerstag soll es aber neue geben, so die Kassenärzliche Vereinigung. Allein am Vormittag seien rund 15.000 der für Montag angekündigten 33.500 Termine vergeben worden, sagte Sozialbehördensprecher Martin Helfrich. Es sei von Vorteil, von einer Hamburger Festnetznummer anzurufen. "Dann landen sie auch in einem Hamburger Call-Center." Andere Rufnummern würden hingegen von einem bundesweit operierenden Call-Center bearbeitet.

Werden jetzt andere Vergabe-Methoden geprüft?

Unklar ist, warum es auch weiterhin die Vergabe-Probleme gibt und warum die Anfangsschwierigkeiten noch nicht behoben sind. Die Sozialbehörde hatte bereits angekündigt, die Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung zu prüfen, sollte es weiterhin Probleme geben. In Schleswig-Holstein etwa wird die Hotline vom Ticket-Service Eventim organisiert - allerdings verläuft die Terminvergabe auch dort nicht ohne Probleme.

Helfrich appellierte an alle Impfwilligen, den über 80-Jährigen und dem Pflegepersonal den Vortritt zu lassen. Wer nicht zu dieser priorisierten Gruppe gehöre, sollte Abstand davon nehmen, den Terminservice anzurufen. Die Buchung erfolgte telefonisch unter der Nummer 116 117 oder online unter impfterminservice.de.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.02.2021 | 17:00 Uhr