Wieder Chaos bei der Impftermin-Vergabe in Hamburg

Stand: 01.02.2021 14:38 Uhr

Für Montag war der nächste große Schwung an Impfterminen in den Hamburger Messehallen angekündigt - insgesamt 33.500. Die Probleme bei der Vergabe reißen aber nicht ab, was offenbar nicht nur an überlasteten Leitungen liegt.