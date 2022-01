Wie die Hamburger Feuerwehr der Corona-Pandemie trotzt Stand: 30.01.2022 20:56 Uhr Mitten im Stadtteil Hammerbrook liegt das Herzstück der Gefahrenabwehr - die Einsatzzentrale der Hamburger Feuerwehr. Die tut einiges, um diese kritische Infrastruktur auch in Zeiten der Omikron-Variante nicht zu gefährden.

Notrufe, Löschzüge, Rettungswagen - all das läuft in der Einsatzzentrale der Feuerwehr im Westphalensweg zusammen. Würden hier wegen der Corona-Pandemie viele Arbeitskräfte ausfallen, kämen auch kein Retter oder keine Retterin mehr.

Seit Pandemiebeginn betreibt die Feuerwehr ein ausgeklügeltes System um auch an den Feuerwachen nicht an ihre Grenzen zu kommen. "Wir haben in der Tat Personalreserven durch Rufbereitschaften, die täglich ausfallbedingt aktiviert werden können", sagt Steffen Malz von der Feuerwehr. Andere Maßnahmen, die die Feuerwehr im Zusammenhang mit der Pandemie treffe, seien Personalverschiebungen innerhalb der Feuerwachen, zwischen einzelnen Wachen und Ressourcenverschiebungen. Dadurch könne es niemals zu einer Gefährdung der Grundversorgung für die Bevölkerung kommen, ergänzt Malz.

Arbeiten in kleinen Gruppen

Wie auch bei der Polizei oder bei Einsatztrupps von Hamburg Wasser oder Hamburg Energie, sind auch bei der Feuerwehr isoliertes arbeiten oder das Arbeiten aus dem Homeoffice nicht möglich. Darum werden stattdessen Arbeitsgruppen bewusst klein gehalten und voneinander getrennt. Noch sieht sich die Feuerwehr gut aufgestellt. Ob Quarantänemaßnahmen aber aufrechterhalten werden können, sollte das Personal knapp werden, muss sich gegebenenfalls zeigen.

Krankenstände an Hamburgs Kliniken nicht bedrohlich

In den Hamburger Krankenhäusern ist ein Teil des Personals physisch und psychisch nach zwei Jahren Pandemie am Limit. Doch selbst hier gibt es bislang noch keine bedrohlichen Engpässe. Stefan Kluge, Leiter der Klinik für Intensivmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) hatte zuletzt gesagt, dass sich rund 250 UKE-Beschäftigte aktuell in Isolation befänden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 30.01.2022 | 19:30 Uhr