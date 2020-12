Werden Corona-Regeln nach Ausschankverbot weiter verschärft? Stand: 09.12.2020 06:48 Uhr Zur Eindämmung der Corona-Pandemie gilt ab sofort in ganz Hamburg ein Verkaufsverbot für alkoholische Getränke, die zum unmittelbaren Verzehr bestimmt sind. Und es drohen weitere Verschärfungen der Corona-Regeln.

Andere Bundesländer sind bereits vorgeprescht, etwa Sachsen mit der Schließung vieler Geschäfte und von Schulen und Kitas ab Montag. Droht so etwas auch in Hamburg? Darüber will der Senat in den kommenden Tagen entscheiden. Die nächsten 48 oder 72 Stunden seien entscheidend, heißt es hinter vorgehaltener Hand im Rathaus.

Wird die Weihnachts-Regel eingeschmolzen?

Bei der Senatssitzung am Dienstag sind bereits erste Möglichkeiten diskutiert worden, wie die Regeln in Hamburg wieder verschärft werden könnten. Auf der Kippe steht etwa die Regelung, dass sich in Hamburg über Weihnachten und Silvester zehn Menschen aus bis zu vier Haushalten treffen können. Nun könnte damit bereits am Tag nach Weihnachten Schluss sein.

AUDIO: Corona-Regeln in Hamburg: Wie geht's weiter? (1 Min)

Senat will spätestens Dienstag entscheiden

Es könnte aber noch wesentlich schärfere Regeln geben, wenn sich Bund und Länder darauf verständigen. Möglicherweise treffen sich schon am Donnerstag die Ministerpräsidenten der Länder erneut. Wenn es in dieser Woche einen Sondergipfel gibt, gehen viele im Senat davon aus, dass dann auch der nächste schärfere Lockdown kommt. Endgültig über neue Corona-Regeln entscheidet der Hamburger Senat spätestens am kommenden Dienstag.

Neues Ausschankverbot gilt zu jeder Tageszeit

Am vergangenen Dienstag wurde bereits kurzfristig eine Verschärfung beschlossen, die seit Mittwoch gilt: Der Verkauf und der Abgabe aller alkoholischen Getränke, die zum unmittelbaren Verzehr bestimmt sind, ist jetzt untersagt - insbesondere gilt das für Gläser, Becher oder Einweggetränkebehältnissen - und zwar zu jeder Tageszeit. Nicht betroffen sind geschlossene Getränkeflaschen oder -dosen.

AUDIO: Glühweinverkauf wird in Hamburg eingeschränkt (1 Min)

Zunächst galten Verbote nur in einzelnen Teilen der Stadt

Zunächst hatte es ein Ausschank-Verbot für Glühwein & Co. ab nachmittags nur auf belebten Plätzen in den Bezirken Nord und Altona gegeben, weil sich viele Menschen nicht an die derzeit geltenden Abstandsregeln gehalten hatten. "Der Gesundheitsschutz hat oberste Priorität. Und wenn Menschen - verständlicherweise gerade wenn es kälter wird - bei einem Heißgetränk klönend zusammenstehen, dann widerspricht das leider all dem, was jetzt erforderlich ist", sagte die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) dem Hamburg Journal.

