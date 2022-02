Weitere Lockerungen der Corona-Regeln in Hamburg in Kraft Stand: 19.02.2022 19:52 Uhr Mehr Menschen treffen und keine Sperrstunde mehr: In Hamburg ist am Sonnabend die erste Stufe der von Bund und Ländern geplanten dreistufigen Aufhebung aller Corona-Maßnahmen in Kraft getreten.

Geimpfte und Genesene können jetzt wieder in unbegrenzter Zahl privat zusammenkommen. Für Ungeimpfte gilt weiterhin eine Kontaktbeschränkung auf die Mitglieder des eigenen Haushalts sowie maximal zwei weitere Personen eines anderen Haushalts.

Keine Sperrstunde mehr

Außerdem fallen am Sonnabend das Alkoholverkaufsverbot für den Handel nach 22 Uhr und die 23-Uhr-Sperrstunde in der Gastronomie weg. Der Außer-Haus-Verkauf offener Getränke bleibt aber auch nach der am Freitag geänderten Eindämmungsverordnung verboten.

Museen und Zoos: FFP2-Pflicht statt 2G

Wie schon im Einzelhandel wird ab Sonnabend auch in Museen, Gedenkstätten, Archiven, Ausstellungshäusern, Bibliotheken, zoologischen und botanischen Gärten sowie Tierparks das 2G-Zugangsmodell durch eine FFP2-Maskenpflicht ersetzt. Zudem entfallen alle Beschränkungen auf öffentlichen Spielplätzen.

Bis zum 20. März sollen in drei Schritten die meisten Corona-Schutzmaßnahmen auslaufen. Darauf hatten sich am Mittwoch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Regierungschefinnen und -chefs der Länder geeinigt. In vielen Bundesländern fallen jetzt auch Zugangsbeschränkungen zum Einzelhandel - bis auf die Maskenpflicht. Dieser Schritt ist in Hamburg bereits umgesetzt worden.

Weiterer Lockerungsschritt Anfang März

Der zweite Schritt greift bundesweit zum 4. März: Dann gilt für Gastronomie und Hotelübernachtungen wieder die 3G-Regelung. Das heißt, die Gäste müssen dann eine Impfung oder Genesung nachweisen - oder aber einen tagesaktuellen Test vorlegen, wenn sie ungeimpft sind und noch keine Infektion durchlaufen haben. Diskotheken und Clubs werden für Genesene und Geimpfte mit tagesaktuellem Test oder mit dritter Impfung - also unter 2G-Plus-Bedingungen - geöffnet. Die zulässige Zuschauerzahl in Stadien oder bei Konzerten wird erhöht.

Dom, Schlagermove, Christopher Street Day: Veranstalter hoffen

Veranstaltende sind nun zuversichtlich, dass der Hamburger Dom, der Schlagermove und der Christopher Street Day (CSD) wieder wie geplant stattfinden können. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Den Anfang machen der Frühjahrs-Dom vom 25. März bis zum 24. April auf dem Heiligengeistfeld und das Elbjazz-Festival am 3. und 4. Juni im Hamburger Hafen. Der Hafengeburtstag im Mai war dagegen wegen der Corona-Pandemie zum dritten Mal in Folge abgesagt worden. Im Moment wird eine Alternative im September geprüft.

