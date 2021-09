Was Hamburg gegen die stockende Impfquote unternimmt Stand: 09.09.2021 06:30 Uhr 65 Prozent der Hamburgerinnen und Hamburger sind jetzt vollständig gegen Corona geimpft - derzeit werden es aber nur langsam mehr. Die Impfkampagne stockt.

Zuletzt hat das Robert Koch-Institut etwa 4.500 Impfungen pro Tag in Hamburg verzeichnet, im Juni waren allein im Impfzentrum täglich fast doppelt so viele Menschen. Mobile Impfteams versuchen jetzt, die Menschen direkt an ihrem Wohnort zu erreichen. Die meisten Einsätze sind derzeit in den Bezirken Harburg und Mitte geplant. Dort werden auch die meisten Neuinfektionen verzeichnet.

Inzidenz in einigen Gebieten besonders hoch

In der gesamten Stadt lag die Inzidenz in der vergangenen Woche um 90, in Harburg war sie mehr als doppelt so hoch, in Mitte noch bei gut 125. Dass dort weniger Menschen geimpft sind, können Experten und Expertinnen nur vermuten, weil der Wohnort bei den Impfquoten nicht ausgewertet wird. Trotzdem will die Sozialbehörde besonders in einigen Quartieren nochmal stärker für Impfungen werben.

Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) besucht am Donnerstag das Corona-Infomobil in Kirchdorf Süd. Mitarbeiter des Projekts "Für Migranten mit Migranten" informieren und beraten in über 20 Sprachen rund um das Thema Corona.

