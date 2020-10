Warnstufe überschritten: Senat berät über Corona-Maßnahmen Stand: 20.10.2020 06:51 Uhr Kommen nach dem Überschreiten der Corona-Warnstufe neue Einschränkungen in Hamburg? Darüber berät der Senat. Verschärfungen der Kontaktbeschränkungen könnten noch in dieser Woche in Kraft treten, sagte eine Sprecherin.

Bei einer Pressekonferenz heute Mittag werden Ergebnisse bekannt gegeben. Wir übertragen die Pressekonferenz ab etwa 12.30 Uhr im Livestream.

Regeln erst am Wochenende verschärft

Am Montag hatte die Gesundheitsbehörde den Sieben-Tage-Wert je 100.000 Einwohner mit 50,6 Neuinfektionen angegeben. Bund und Länder hatten am 15. Oktober beschlossen, dass schärfere Regeln in den Regionen greifen müssen, in denen der Wert über 50 liegt. Hamburg hatte allerdings gerade seine Verordnung verschärft. Seit Sonnabend gilt in der Gastronomie eine Sperrstunde zwischen 23 und 5 Uhr. Berufs- und Oberstufenschüler müssen seit Montag auch im Unterricht Masken tragen. Die Schul- und die Kulturbehörde signalisierten, dass sie in ihren Bereichen keine weiteren Einschränkungen für notwendig halten.

Zu den Regeln, auf die sich Bund und Länder für Regionen mit hohen Infektionszahlen verständigt haben, gehört, dass sich im öffentlichen Raum nur noch zehn Personen treffen dürfen. Bei Feiern im privaten Raum sollen maximal zehn Menschen aus höchstens zwei Haushalten zusammenkommen dürfen. Derzeit sind es in Hamburg noch maximal 25 Personen im öffentlichen und 15 im privaten Raum. Dabei spielt es keine Rolle, aus wie vielen Haushalten sie stammen.

RKI rechnet mit geringerem Sieben-Tage-Wert

Derzeit müssen Hamburgerinnen und Hamburger trotz der hohen Infektionszahlen noch nicht mit Beherbergungseinschränkungen rechnen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Sieben-Tage-Wert für Hamburg am Montag mit 42,9 an. Diese Angabe ist in rechtlicher Hinsicht maßgeblich, wenn Hamburger in anderen Bundesländern mit Beherbergungseinschränkungen übernachten wollen. Ein Behördensprecher erklärte die Differenz der Werte mit zeitlichen Verzögerungen bei der Erfassung der Fälle in Berlin.

Infektionen in Harburger Pflegeheim

Unterdessen haben sich In einem Pflegeheim in Harburg mindestens 27 Bewohnende mit dem Coronavirus infiziert. Möglicherweise seien auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen, sagte am Montag ein Sprecher der Gesundheitsbehörde. In einer anderen Pflegeeinrichtung in Hamburg-Nord gebe es weiterhin 23 Fälle, in einem Heim in Wandsbek 31. Acht weitere Ansteckungen wurden aus fünf Hamburger Heimen gemeldet, wie der Sprecher weiter sagte. Die 27 Harburger Fälle seien in den 93 Neuinfektionen enthalten, die am Montag für ganz Hamburg berichtet wurden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 20.10.2020 | 13:00 Uhr