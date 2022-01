Vorerst keine Schließung der Hamburger Schulen durch Corona Stand: 11.01.2022 16:58 Uhr Müssen sich die Schulen in Hamburg auf neue Schließungen wegen der hohen Corona-Zahlen vorbereiten? Darüber hat am Donnerstagabend der Schulausschuss der Bürgerschaft diskutiert.

Die aktuellen Infektionszahlen unter Kinder und Jugendlichen seien zwar hoch, aber kein Anlass, jetzt "das ganze Schulsystem abzuschalten", so Schulsenator Ties Rabe (SPD). Im Schulausschuss präsentierte die Behörde die neuesten Zahlen: Bei knapp 3.000 Schülerinnen und Schülern sind in den vergangenen zehn Tagen Corona-Infektionen festgestellt worden.

3.000 Corona-Fälle in zehn Tagen: 1,2 Prozent aller Schüler

Das seien rund 1,2 Prozent aller Schülerinnen und Schüler. Es mache keinen Sinn, deshalb die restlichen 98 Prozent nach Hause zu schicken, so der Schulsenator. Zu Beginn der Woche hatte die Schulbehörde bereits weitere Maßnahmen an Hamburger Schulen angekündigt. Demnach soll künftig der Sportunterricht in Hallen nur mit dem Tragen einer Maske möglich sein. Zudem sollen nun auch vollständig geimpfte und geboosterte Schülerinnen und Schüler drei Mal in der Woche getestet werden.

AUDIO: Weiterhin Schulbetrieb trotz hoher Infektionszahlen bei Schülern (1 Min) Weiterhin Schulbetrieb trotz hoher Infektionszahlen bei Schülern (1 Min)

Viel Unruhe gebe es derzeit an Hamburgs Schulen, stellte die linke Schulexpertin Sabine Boeddinghaus fest. Sie warf Schulsenator Ties Rabe (SPD) vor: Statt sich clever und klug auf härtere Corona-Maßnahmen vorzubereiten, werde der Lehrplan durchgepaukt. Der Schulsenator widersprach vehement.

Man sei auf Wechsel- oder Distanzunterricht vorbereitet

Und auch die Lage bei den Lehrkräften sei aus Rabes Sicht nicht dramatisch. Unter zehn Prozent seien krankgeschrieben - die Mehrzahl nicht wegen Corona. Allerdings, auch der Schulsenator räumte ein: Das sei eine Momentaufnahme. Sollte aber Wechsel- oder Distanzunterricht nötig werden, sei man darauf vorbereitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.01.2022 | 17:00 Uhr