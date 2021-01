Vor Corona-Gipfel: Tschentscher wirbt für Homeoffice Stand: 18.01.2021 06:22 Uhr Vor dem Corona-Gipfel morgen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel beraten sich die Ministerpräsidenten vorab am Abend. Hamburgs Bürgermeister setzt auf mehr Homeoffice. Auch nächtliche Ausgangssperren werden abgewogen.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) will heute Abend mit den anderen Ministerpräsidenten und -präsidentinnen versuchen, eine gemeinsame Linie für die morgigen Gespräche mit dem Bund festzulegen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen sinkt in Hamburg zwar seit Tagen, aber Tschentscher treibt vor allem die Sorge vor den neuen Virus-Varianten um, die offenbar deutlich ansteckender sind. Um die Infektionszahlen gering zu halten, sollten nach Ansicht Tschentschers Homeoffice und mobiles Arbeiten noch konsequenter eingeführt werden. Wo das nicht geht, sollten Unternehmen ihre Belegschaft demnach teilen und versetzte Arbeitszeiten einführen, damit Busse und Bahnen zur Rushhour nicht mehr so voll sind. Auch eine nächtliche Ausgangssperre ist im Rathaus immer wieder im Gespräch.

Hamburg bei FFP2-Maskenpflicht skeptisch

Die Pflicht, im Nahverkehr und in Geschäften eine FFP2-Maske zu tragen, sieht Hamburg wie die meisten SPD-geführten Länder skeptisch. In Bayern sind die speziellen Masken dagegen ab heute vorgeschrieben. Die Deutsche Bahn prüft nach Medienberichten eine ähnliche Regelung.

CDU fordern gute Begründung für neue Einschränkungen

Hamburgs CDU-Chef Christoph Ploß fordert, dass neue Corona-Einschränkungen sehr gut begründet werden müssen. Er findet es außerdem wichtig, dass die vorhandenen Impfdosen in Hamburg schneller verteilt werden. Dann erspart man sich auch weitere Einschränkungen, meint Ploß.

Kommt eine nächtliche Ausgangssperre?

Morgen schalten sich Bund und Länder erneut zusammen, um über eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen zu beraten. Medien hatten unter Berufung auf Regierungskreise berichtet, dass das Kanzleramt eine bundesweit einheitliche nächtliche Ausgangssperre erwägt, wie es sie schon in Ländern wie Frankreich gibt.

