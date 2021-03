Verwaltungsgericht Hamburg kippt Maskenpflicht beim Joggen Stand: 12.03.2021 11:32 Uhr In Hamburg ist die Maskenpflicht beim Joggen gekippt worden. Das hat das Verwaltungsgericht in einem Eil-Verfahren entschieden. Konkret geht es ums Joggen an Alster, Elbe und im Jenischpark. Das Gericht hält die Maskenpflicht dort für nicht verhältnismäßig.

Zwar diene die Maskenpflicht einem legitimen Zweck, erklärte das Gericht, insbesondere die Tatsache, dass sie allgemein und unabhängig von Wetter und Zahl der Besuchenden in den Grünanlagen jeweils von 10 bis 18 Uhr gelte, entspreche aber nicht dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, entschieden die Richter. Weder in der Verordnung selbst noch in dem Verfahren habe die Stadt deutlich machen können, warum dies aus Infektionsschutzgründen erforderlich sein soll, hieß es. Gegen die Entscheidung kann die Stadt Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht einlegen.

AUDIO: Hamburger Verwaltungsgericht kippt Maskenpflicht beim Joggen (1 Min)

Maskenpflicht auf Spielplätzen

In der Hansestadt müssen seit Ende Februar an öffentlichen Orten, an denen es eng werden kann, in festgelegten Zeiten Masken getragen werden. Das gilt insbesondere bei schönem Wetter gut besuchten Parks und Grünanlagen. Außerdem müssen Erwachsene auf Spielplätzen Maske tragen. Anders als in Bussen und Bahnen sowie beim Einkaufen, wo medizinische Masken Pflicht sind, reichen in Parks und Grünanlagen aber einfache Mund-Nase-Bedeckungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.03.2021 | 11:00 Uhr