Verpflichtender Corona-Test für Reisende aus Risikogebieten Stand: 09.01.2021 12:38 Uhr Bei einer Einreise aus einem ausländischen Corona-Risikogebiet nach Hamburg müssen sich Menschen seit Sonnabend verpflichtend testen lassen. Damit setzt die Hansestadt einen entsprechenden Bund-Länder-Beschluss um, wie die Sozialbehörde mitteilte.

Hamburg hat seit heute eine neue Corona-Vorschrift: Wer aus einem Risikogebiet in die Stadt kommt, muss ab sofort einen Corona-Test machen und dann für zehn Tage in Quarantäne gehen. Die Quarantäne kann frühestens nach fünf Tagen durch einen weiteren Test verkürzt werden. Die Kosten für die Tests haben die Reisenden selbst zu tragen. In Hamburg gibt es keine Ausnahmen für Geimpfte oder Menschen, die bereits eine Corona-Erkrankung hatten.

VIDEO: Corona-Lockdown: Regeln einhalten ist wichtig (2 Min)

Eine Region oder ein Land gilt laut Robert Koch-Institut als Risikogebiet, wenn dort mehr als 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche festgestellt worden sind. Diesen Wert haben mittlerweile Dutzende Länder erreicht, darunter auch etliche Staaten aus Europa.

