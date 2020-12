Verkauf von Glühwein wird in ganz Hamburg eingeschränkt Stand: 08.12.2020 14:22 Uhr Das Verbot des Außerhaus-Verkaufs für alkoholische Heißgetränke wie Glühwein wird auf ganz Hamburg ausgeweitet. Das hat der Senat heute beschlossen.

"Geplant ist ein stadtweites Glühweinverbot", sagte Senatssprecher Marcel Schweitzer. Die zuständige Sozialbehörde werde voraussichtlich morgen sagen können, ab wann es gelten soll.

Bereits seit heute gilt das Ausschank-Verbot auf belebten Plätzen in den Bezirken Nord und Altona. Denn offenbar halten sich viele Menschen beim gemeinsamen Genuss von Glühwein oder anderen alkoholischen Getränken nicht an die derzeit geltenden Abstandsregeln. Darum hatte der Senat gestern das Verkaufsverbot für diese Getränke zwischen 16 und 22 Uhr in bestimmten Straßen angeordnet. Das soll den Infektionsschutz weiter erhöhen, da "erfahrungsgemäß mit zunehmendem Alkoholkonsum die Bereitschaft und die Fähigkeit, Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten sinken" - hieß es in der Senatsmitteilung. Sie soll bis zum 5. Januar gelten.

Bisherige Erfolge nicht aufs Spiel setzen

"Wir sind jetzt in einer kritischen Phase der Pandemie. Auch wenn es für viele dazugehört, in der Adventszeit draußen in der Kälte ein Heißgetränk zu trinken und miteinander zu klönen, dürfen wir die bisherigen Erfolge bei der Eindämmung und Bekämpfung der Pandemie nun nicht leichtfertig aufs Spiel setzen", hatte die Bezirkssenatorin und Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) dazu gesagt. Sie appellierte an alle Hamburgerinnen und Hamburger sich an die Abstands- und Hygieneregeln zu halten - und den Glühwein oder Weihnachtspunsch in diesem Jahr lieber zu Hause zu genießen.

Die neuen Allgemeinverfügungen gelten für folgende Gebiete:

In Ottensen: Bereich begrenzt durch die Barnerstraße, Scheel-Plessen-Straße, Bahnhof ohne Paul-Nevermann-Platz, Max-Brauer-Allee, Klausstraße, Eulenstraße, Große Brunnenstraße, Ottenser Hauptstraße, Nöltingstraße, Am Born.

Bereich begrenzt durch die Barnerstraße, Scheel-Plessen-Straße, Bahnhof ohne Paul-Nevermann-Platz, Max-Brauer-Allee, Klausstraße, Eulenstraße, Große Brunnenstraße, Ottenser Hauptstraße, Nöltingstraße, Am Born. In der Sternschanze: Bereich begrenzt durch die Max-Brauer-Allee, Altonaer Straße, Dänenweg, Sternschanze, Schanzenstraße, Lagerstraße, Sternstraße, Neuer Kamp, Neuer Pferdemarkt, Stresemannstraße.

Bereich begrenzt durch die Max-Brauer-Allee, Altonaer Straße, Dänenweg, Sternschanze, Schanzenstraße, Lagerstraße, Sternstraße, Neuer Kamp, Neuer Pferdemarkt, Stresemannstraße. In Winterhude: Der Mühlenkamp in gesamter Länge, Poelchaukamp ab Mühlenkamp bis zur Sierichstraße, Dorotheenstraße zwischen Andreasstraße und Körnerstraße.

Es gelten weitere Verkaufsverbote

Es ist nicht das erste Verkaufsverbot für Alkohol in Hamburg. Der Verkauf und die Abgabe alkoholischer Getränke unter anderem durch Kioske, Tankstellen, Einzelhandel sowie Bars und Gaststättenbetriebe ist jeweils freitags und sonnabends von 22 Uhr bis 6 Uhr des Folgetags untersagt. Hiervon ausgenommen ist der Ausschank alkoholischer Getränke im Bereich der konzessionierten Außengastronomie für den Verzehr an Ort und Stelle.

