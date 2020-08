Stand: 27.08.2020 07:16 Uhr - NDR 90,3

Verhandlungen über Stellenabbau bei Airbus starten

Beim kriselnden Flugzeugbauer Airbus beginnen die Verhandlungen mit den Gewerkschaften über den geplanten Stellenabbau. Allein in Hamburg will Airbus jeden sechsten Job streichen, doch die IG Metall kündigt Widerstand an. Betriebsbedingte Kündigungen dürfe es bei Airbus nicht geben: Diese Linie gibt der Bezirksleiter der IG Metall Küste, Daniel Friedrich, vor. Er stellt sich aber auf harte Verhandlungen in den kommenden Wochen ein.

Vier-Tage-Woche eine Option?

Am Freitag wollen die Gewerkschafter bundesweit ihre Positionen abstimmen, damit sie am Montag bei der ersten Runde mit der Unternehmensführung geschlossen auftreten können. Friedrich spricht sich unter anderem für die Vier-Tage-Woche aus. Ausdrücklich begrüßt die IG Metall, dass der Bund Kurzarbeit bis Ende kommenden Jahres zulassen will. Das helfe auch bei Airbus, meint Friedrich. Das Unternehmen hatte sich da allerdings skeptisch gezeigt.

Airbus: Verhandlungen über Stellenabbau starten NDR 90,3 - 27.08.2020 12:00 Uhr Allein in Hamburg will Airbus in der Corona-Pandemie jede sechste Stelle streichen. Die IG Metall fordert: Betriebsbedingte Kündigungen dürfe es nicht geben. Dietrich Lehmann berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Längere Kurzarbeit als Chance

Von den deutschlandweit mehr als 5.000 Jobs, die gestrichen werden sollen, könnten nur etwa 1.500 mit einer längeren Kurzarbeit gerettet werden, so Airbus-Vorstandsmitglied Michael Schöllhorn. Allerdings erklärte er auch, dass Hamburg überdurchschnittlich stark von einer neuen Kurzarbeiterregelung profitieren könnte.

Auf Finkenwerder werden vor allem kleinere Flugzeuge aus der A320-Familie gebaut, bei denen die Nachfrage als erstes wieder anziehen dürfte.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 27.08.2020 | 12:00 Uhr