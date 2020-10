Veranstaltungen trotz Corona: Open Air am Cruise Terminal? Stand: 07.10.2020 07:27 Uhr Um Bars und Kneipen in Hamburg zu unterstützen, gibt es einen neuen Vorschlag für Sonderflächen am Hafen. Das Projekt "Mein Club im Exil" will am Cruise Terminal Altona Veranstaltungen durchführen.

Auf der Wasserseite, direkt am Edgar-Engelhard-Kai wollen die Veranstaltenden acht voneinander getrennte Flächen aufbauen. Jede soll einen separaten Zugang und eigene Toiletten bekommen. Maximal 100 Menschen dürfen laut Konzept zusammen auf einer Fläche sein. Tickets soll es nur personalisiert geben. Welche Betriebe die Flächen nutzen ist noch offen - bis zu 40 Bars und Clubs könnten so pro Woche am Cruise Terminal Umsatz machen.

Corona-konforme Weihnachtsfeiern

Eine zentrale Forderung der Initiatorinnen und Initiatoren an den Senat: Das Tanzverbot unter freiem Himmel muss kippen, damit die Flächen auch zum Tanzen genutzt werden dürfen. Denn überdachen wollen die Macher von "Mein Club im Exil" lediglich den Bar-Bereich. Der Altonaer Gastronom Stephan Fehrenbach sieht so unter anderem Chancen für Corona-konforme Firmen-Weihnachtsfeiern. Erste Gespräche mit der Hafenverwaltung HPA und dem Bezirk Altona hat es nach Informationen von NDR 90,3 bereits gegeben.

