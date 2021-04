Unternehmen müssen Mitarbeitenden Corona-Tests anbieten Stand: 20.04.2021 06:07 Uhr Ab Dienstag müssen Unternehmen ihren Beschäftigten, die nicht im Homeoffice arbeiten, einen Corona-Test anbieten. Kritik an der sogenannten Testangebotspflicht kommt aus der Wirtschaft.

Die Bereitschaft zu testen ist laut Verbänden groß - die Verfügbarkeit von Corona-Schnelltests aber noch nicht. Das bekommt Hamburgs Handwerkskammer zu spüren. Nach Informationen von NDR 90,3 versucht man seit Wochen, für die rund 15.000 Betriebe in der Stadt eine zuverlässige Lieferquelle zu sichern. Anders als geplant, verschiebt sich das aber noch.

Kritik an Versorgungslage

Dass die Versorgungslage so knapp ist, bleibt ein Hauptkritikpunkt an der nun eingeführten Pflicht. Das belaste vor allem kleine und mittlere Unternehmen, heißt es. Zuletzt hatte der AGA-Unternehmensverband in Hamburg Zahlen präsentiert, nach denen mehr als 70 Prozent der norddeutschen Groß- und Außenhandelsfirmen bereits freiwillig Corona-Tests anbieten.

Start-ups bieten Schnelltest-Lieferservice an

Aus der Lage ein Geschäft machen zwei Hamburger Start-ups. Sie bieten nun einen “Über-Nacht-Service” für Schnelltests an. Bei Bestellung bis 15 Uhr gibt es eine Lieferung direkt am nächsten Werktag, so das Versprechen.

