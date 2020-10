Tschentscher schwört auf weitere Corona-Einschränkungen ein Stand: 28.10.2020 14:28 Uhr In einer Regierungserklärung in der Bürgerschaft hat Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) die Hamburgerinnen und Hamburger am Mittwoch wegen der massiv steigenden Corona-Zahlen auf weitere harte Einschränkungen eingeschworen. NDR.de überträgt die anschließende Debatte jetzt per Livestream.

"Es wird darum gehen, die aktuell viel zu hohe Infektionsdynamik durch einen zeitlich begrenzten, aber harten Einschnitt abzubremsen", sagte Tschentscher mit Blick auf die Videoschalte der Ministerpräsidenten der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU), an der er am Nachmittag teilnimmt. Tschentscher betonte, die vorgeschlagenen Maßnahmen bezögen sich auf konsequente Kontaktbeschränkungen unter anderem in der Freizeitgestaltung, im privaten Bereich und der Gastronomie.

Drastische Einschränkungen ab November?

Der Bund will Medienberichten zufolge das öffentliche Leben wegen der Corona-Pandemie offenbar stark herunterfahren. In einer Beschlussvorlage für die heutigen Beratungen mit den Ländern ist davon die Rede, dass von November an Gastronomie-Betriebe, Theater, Kinos, Schwimmbäder, Fitnessstudios und Kosmetiksalons wieder schließen sollen. Auch sollen Treffen - wie in Hamburg jetzt schon gültig - auf Mitglieder zweier Haushalte beschränkt werden.

Kitas und Schulen sollen geöffnet bleiben

Mit Blick auf die Videoschalte mit Merkel sagte Tschentscher, er halte weiterhin ein möglichst einheitliches Vorgehen für wichtig, "denn es muss für alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland Klarheit geben, worauf es jetzt ankommt". Der Senat werde sich dafür einsetzen, dass Schulen und Kitas geöffnet bleiben. Durch Antigen-Schnelltests wiederum sollen ältere Menschen in Senioren- und Pflegeeinrichtungen besser geschützt werden, damit sie weiterhin Besuch empfangen können und nicht sozial isoliert werden. Tschentscher kündigte zudem an, die Corona-Soforthilfen fortzuführen. "Wir können damit nicht jede Notlage verhindern, aber wir helfen, wo es nur geht."

"In einer kritischen Phase"

"Wir sind jetzt in der Corona-Pandemie in einer kritischen Phase", betonte der Bürgermeister. Alle müssten sich jetzt vorsichtig verhalten, ob sie sich krank fühlen oder nicht. "In dieser ernsten Lage tragen wir alle gemeinsam die Verantwortung, dass Hamburg gut durch die Krise kommt."

Generelle Unterstützung für weitere Corona-Maßnahmen signalisierte die CDU. Aber Fraktionsvize Anke Frieling kritisierte, der Senat habe den Schulbetrieb nicht gut vorbereitet, unklare Regeln für die Maskenpflicht und kontrolliere zu wenig. Die Gesundheitsämter seien zudem überlastet und unterbesetzt. Das hätte mehr passieren müssen seit der ersten Welle im März, so Frieling.

Über 400 neue Infektionen

In Hamburg hat es am Mittwoch laut der Gesundheitsbehörde 404 neue Corona-Fälle gegeben. Der Sieben-Tage-Wert liegt nun bei 113,2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern. In Hamburger Krankenhäusern werden den Angaben zufolge 149 Corona-Patientinnen und -Patienten stationär behandelt. Auf Intensivstationen liegen 34 Menschen.

Am Freitag nächste Corona-Sitzung des Senats

Wegen der schlechten Zahlen soll es am Freitag eine weitere Sondersitzung des Hamburger Senats geben, in der es dann um die beim Bund-Länder-Gipfel getroffenen Entscheidungen gehen soll. Dann kämen auch die Weihnachtsmärkte zur Sprache, die möglicherweise abgesagt werden.

