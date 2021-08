Tschentscher fordert strengere Test-Regeln für Ungeimpfte Stand: 09.08.2021 09:02 Uhr Wie in Hamburg steigen auch bundesweit die Zahlen der Corona-Neuinfektionen. Am Dienstag beraten Bund und Länder daher über geltende Regeln. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) fordert im Vorwege mehr PCR-Tests von Ungeimpften.

In Hamburg ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Wochenende stark gestiegen. Der Sieben-Tage-Wert liegt inzwischen wieder über der wichtigen 50er-Marke. Mehr als 56 Coronafälle pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner - das gab es hier zuletzt Mitte Mai. Innerhalb einer Woche ist die Corona-Inzidenz um rund zwei Drittel gestiegen. Nach Informationen von NDR 90,3 sind unter den neuen Fällen besonders viele jüngere Hamburgerinnen und Hamburger.

Zunächst keine strengeren Regeln für Hamburg

Nach dem bundesweit geltenden Stufenplan müssten nun - bei einer Inzidenz von über 50 - eigentlich bald einige Lockerungen zurückgenommen werden - wie etwa beim Einkaufen oder beim Sport. Dass Hamburg kurzfristig die Coronaregeln wieder verschärft, ist dennoch unwahrscheinlich. Der Senat will zunächst die Konferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten und -präsidentinnen am Dienstag abwarten.

Mehr Menschen sind geimpft

Außerdem hat Hamburg in den vergangenen Wochen seine Regeln nicht ganz so stark gelockert wie andere Bundesländer, heißt es aus dem Rathaus. Deshalb gebe es auch kaum Regeln, die schnell wieder in Kraft gesetzt werden müssen. Zudem sei die Lage heute eine andere als im Frühjahr, als nur wenige Menschen geimpft waren, so der Tenor im Senat.

Geimpt, genesen oder PCR-Test?

Vor den Bund-Länder-Beratungen schaltete sich Tschentscher mit einer neuen Forderung in die bundesweite Debatte um Einschränkungen für Ungeimpfte ein. Diese sollten künftig einen negativen PCR-Test brauchen, um Geimpften und Genesenen gleichgestellt zu sein. Das sagte Hamburgs Bürgermeister der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Antigen-Schnelltests seien nicht zuverlässig genug, so die Begründung. Ein solcher Schritt würde bedeuten, dass künftig kein Schnelltest mehr für einen Restaurant-Besuch in Hamburg ausreichen würde.

