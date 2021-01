Tschentscher fordert Klarheit bei Impfstoff-Lieferungen Stand: 31.01.2021 20:00 Uhr Hamburg kann im kommenden Monat mit fast 100.000 Impfstoff-Dosen rechnen. Ab Montag gibt es wieder Impftermine in den Messehallen. Bürgermeister Teschentscher fordert einen nationalen Impfplan.

In diesem Monat hatte die Stadt 44.000 Impfstoff-Dosen bekommen - die meisten von Biontec/Pfizer und eine kleine Menge von Moderna. Im Februar werden von beiden Herstellern größere Lieferungen erwartet. Dazu kommt außerdem der neu zugelassene Impfstoff von AstraZeneca. Allein von ihm sollen nach den bisherigen Planungen 35.000 Dosen geliefert werden, sagte Behördensprecher Martin Helfrich auf Nachfrage von NDR 90,3. In diese Zahlen sind die aktuellen Engpässe schon eingerechnet.

Am Sonntagabend wurde zudem bekannt, dass der Hersteller AstraZeneca nach EU-Angaben im ersten Quartal nun doch mehr Impfstoff an die Europäische Union liefern will als angekündigt. Es kämen neun Millionen Dosen hinzu, also insgesamt 40 Millionen Dosen, teilte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Sonntagabend auf Twitter mit.

Impf-Reihenfolge muss teilweise geändert werden

Allerdings sind nach wie vor wohl alle Liefer-Ankündigungen mit Vorsicht zu genießen - was das Planen weiterhin schwierig macht. Dazu kommt eine weitere Herausforderung: Weil der Impfstoff von AstraZeneca nur an Menschen unter 65 verimpft werden soll, muss die Reihenfolge, die besagt, wer wann dran ist, geändert werden. Daran arbeitet gerade das Bundesgesundheitsministerium.

Tschentscher mahnt zur Eile

Am Montag kommen Bund und Länder zu einem virtuellen Impfgipfel zusammen - dabei geht es unter anderem um die Frage, wie schneller geimpft werden kann. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) drängt zur Eile. "Ich bin ein bisschen ungeduldig", sagte Tschentscher am Sonntagabend im Hamburg Journal. Liefer-Engpässe würden beispielsweise nicht erläutert. Tschentscher forderte Klarheit: "Die Hersteller müssen zuverlässige Aussagen über die Impf-Lieferung machen."

Bürgermeister fordert nationalen Impfplan

Tschentscher forderte, dass es Zeit sei für einen nationalen Impfplan, wenn man das Versprechen einhalten wolle, bis September jedem in Deutschland eine Impfung anbieten zu können. Am Mittag hatte er das auch bei Twitter erklärt.

Hamburgs Impfpläne müssten Woche für Woche überarbeitet werden, erklärte Tschentscher. Bislang seien die Impfstoff-Lieferungen sehr zögerlich gewesen. "Wir haben ein großes Impfzentrum, aber können es nur in einem kleinen Umfang nutzen", so Tschentscher.

Ab Montag neue Impftermine

Ab Montag können Berechtigte nun wieder versuchen, einen von 33.500 neuen Terminen für eine Corona-Impfung im Impfzentrum in den Messehallen zu bekommen. Telefonisch ist dies unter der Nummer 116 117 möglich und online unter impfterminservice.de. Es geht dabei um Termine im Zeitraum ab Anfang Februar bis März.

Kassenärztliche Vereinigung gibt Termine nach und nach frei

Vergeben werden die Termine über die Kassenärztliche Vereinigung in Hamburg. Deren Vorstands-Chef Walther Plassmann beruhigt – nicht jeder muss sich gleich ab 8 Uhr die Finger wund wählen. "Wir stellen erstmal einen Teil dieser Termine ein und dann im Laufe des Tages die weiteren", sagte Plassmann.

Impfung zur Zeit noch für Gruppe höchster Priorität

Termine werden für die Erst- und die Zweit-Impfung vergeben, für knapp 17.000 Hamburgerinnen und Hamburger. Und zwar nach wie vor nur für Angehörige der höchsten Priorität - also über 80-Jährige sowie Pflegebeschäftigte aus dem ambulanten und stationären Bereich.

