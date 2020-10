Tschentscher: Pandemie wird in Großstädten entschieden Stand: 07.10.2020 10:47 Uhr Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) lehnt Reisebeschränkungen zwischen Landesgrenzen ab. Das sagte er im Morgenmagazin von ARD und ZDF.

Zuletzt war eine Debatte über die von einzelnen Ländern ausgesprochenen Beschränkungen für Inlands-Touristen entbrannt. So gibt es derzeit Beschränkungen einzelner Bundesländer für Einreisende etwa aus bestimmten Berliner Stadtbezirken. Eine Stadt abzuriegeln gehe nicht, sagte Tschentscher. Es nütze nichts, wenn Menschen aus Hotspots nicht in Flächenländer reisen dürften, umgekehrt aber die Menschen aus den Randgebieten zum Arbeiten oder Ausgehen in die Großstädte fahren. "Wir müssen Maßnahmen ergreifen, damit die Zahlen runtergehen", betonte Tschentscher.

Tschentscher: "Abstand halten"

Wichtig seien nach wie vor Regeln wie Abstand halten, Lüften und "nicht unter Alkoholeinfluss bei privaten Feiern die Distanz verlieren". Tschentscher betonte zugleich: "Die Pandemie wird in den Großstädten entschieden." Wenn die Menschen in in den Ballungsräumen die Pandemie in den Griff bekämen, dann "haben wir das auch für ganz Deutschland erreicht". Hamburg - das betonte Tschentscher - stehe im Moment deutlich besser da als viele andere Großstädte.

