Tschentscher: Hamburg auf Corona-Impfungen gut vorbereitet Stand: 03.12.2020 13:22 Uhr Hamburg ist nach Angaben von Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) gut auf die bevorstehenden Corona-Schutzimpfungen vorbereitet. Alles werde bereit sein, "sodass wir am 15.12. beginnen könnten, wenn es einen Impfstoff gibt, der zugelassen ist in Deutschland", sagte er.

Er besichtigte am Donnerstag gemeinsamen mit Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) die Messehallen, wo derzeit das zentrale Impfzentrum aufgebaut wird. Noch sind die Messebauer fleißig am Schrauben und Sägen, doch am Gerüst ist schon erkennbar, wie es dort ablaufen soll: Das Impfzentrum in der Messehalle 3 soll am Ende aus sieben Modulen bestehen, die auch einzeln in Betrieb genommen werden können. Jedes Modul beinhaltet acht Impfboxen. Ein Einbahnstraßensystem soll Abstände gewährleisten.

Erste Impfungen noch in diesem Jahr?

Tschentscher äußerte die Hoffnung, dass die ersten Impfdosen noch in diesem Jahr verfügbar sein werden. Zuvor müssen die Genehmigungen der Europäischen Union für die ersten Unternehmen vorliegen, die einen Impfstoff angemeldet haben. Sobald die EU-Arzneimittelagentur EMA einen Wirkstoff zulässt, soll der sofort geliefert werden. Wie viele Dosen Hamburg dann mit einem ersten Schwung bekommt, steht allerdings noch nicht fest.

AUDIO: Tschentscher besucht Impfzentrum in Messehallen (1 Min)

600 Menschen sollen dort arbeiten

Voll ausgelastet können im Impfzentrum 7.000 Menschen täglich behandelt werden. Mit Ärzten, Labortechnikern bis hin zu den Sicherheitsleuten vor Ort arbeiten bis zu 600 Menschen in der Halle A3. Die Kassenärztliche Vereinigung hat schon einen Aufruf gestartet und sucht Freiwillige, die helfen. Rund 150 Ärztinnen und Ärzte hätten sich bereits gemeldet. Diese würden dann Ihre Praxen dafür zum Beispiel einen Tag in der Woche schließen.

Videos 3 Min Impfzentrum in den Hamburger Messehallen nimmt Formen an Auf 12.000 Quadratmetern wird es derzeit aus dem Boden gestampft. Doch ein genauer Impfplan steht noch nicht fest. 3 Min

Zwölf Stunden am Tag Betrieb

Gearbeitet werden soll von 8 bis 20 Uhr an sieben Tagen die Woche. Die Kosten teilen sich Hamburg und der Bund. Die Stadt geht laut Leonhard von mehreren Millionen Euro aus.

Mobile Impfteams geplant

Langfristig plant der Senat aber sowieso, dass nicht alle Impfungen in den Messehallen verabreicht werden. Sobald klar ist, wie die Impfstoffe gelagert und verabreicht werden, soll auch an mobilen Teams gearbeitet werden, die zum Beispiel in Pflegeheime fahren. Je nachdem, soll das Ganze dezentral in Krankenhäusern oder irgendwann auch beim Hausarzt gemacht werden können.

Reihenfolge wird vom Bund festgelegt

Die Reihenfolge der Impfberechtigten legt der Bund fest - Hamburg ruft die Gruppen dann auf, auch über die Medien. Ohne Termin und Anmeldung soll es keine Impfung im Impfzentrum geben, hatte die Sozialbehörde schon vorab erklärt. Impfberechtigte Personen sollen sich über ein Online-Tool oder ein eigens aufgebautes Callcenter anmelden. Dort werde die Terminvereinbarung abgewickelt, die Impfberechtigung überprüft und ein Termin vor Ort im Impfzentrum vereinbart.

Impfung freiwillig

Organisiert wird die Arbeit im Impfzentrum in den Messehallen von der Kassenärztlichen Vereinigung im Auftrag der Stadt. Eine Impfung ist freiwillig. Zuerst werden Ärztinnen und Ärzte in ihren Krankenhäusern geimpft, dann Polizistinnen und Polizisten, Feuerwehrleute, Pflegepersonal.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.12.2020 | 13:00 Uhr