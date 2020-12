Trotz Lockdown: So feiern Hamburgs Kirchen Weihnachten Stand: 14.12.2020 13:25 Uhr Die evangelische Kirche in Hamburg hält trotz des Lockdowns grundsätzlich an Weihnachtsgottesdiensten fest. Die einzelnen Gemeinden sollen selbst entscheiden, wie sie mit den Menschen Weihnachten feiern wollen.

Die Auferstehungskirche in Lohbrügge hat entschieden und die Präsenzgottesdienste zu Weihnachten abgesagt. Pastor Jonas Goebel bietet stattdessen einen Internet-Gottesdienst an. Die großen Hauptkirchen wie der Michel und St. Petri bleiben bis auf Weiteres bei ihren Plänen, am Heiligen Abend mehrere Gottesdienste mit weniger Besuchern und unter den strengen Hygieneauflagen zu veranstalten. Für die muss man sich aber anmelden.

Bischöfin spricht mit den Behörden

Die Landesbischöfin der Nordkirche, Kristina Kühnbaum-Schmidt, hält es für richtig, dass Gottesdienste weiterhin möglich sind. Die Kirche ist sich nach ihren Worten aber der Verantwortung bewusst. Die Bischöfin kündigte intensive Gespräche mit den Behörden an. Schon seit Wochen hatten sich viele Hamburger Gemeinden Alternativen überlegt.

Ordnungsdienst bei Gottesdienst auf Langenhorner Markt

So feiert die Ansgar-Gemeinde mehrere Gottesdienste unter freiem Himmel auf dem Langenhorner Markt mit einem Ordnungsdienst, der für Mindestabstand sorgt - und lässt die Kirche am Weihnachtsabend für Besucher offen. Die St. Gertrudkirche auf der Uhlenhorst lädt zu einem Weihnachtsspaziergang ein, der an der Krippe vor der Kirche beginnt. Und um 16 Uhr zu einem gemeinsamen Singen mit Laternen und Taschenlampen rund um den Kuhmühlenteich.

AUDIO: So soll Weihnachten in Hamburger Gemeinden gefeiert werden (1 Min)

Mindestabstand und Maskenpflicht auch am Platz

Bei den Bund-Länder-Gesprächen am Sonntag war klar geworden, dass Gottesdienste über Weihnachten weiter möglich sein sollen. Allerdings muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt werden und es gilt Maskenpflicht auch am Platz. Der Gemeindegesang ist untersagt. Wenn volle Besetzung erwartet wird, sollen sich die Besucherinnen und Besucher anmelden. Details würden unter Federführung des zuständigen Bundesinnenministeriums mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften in den kommenden Tagen geklärt, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 14.12.2020 | 13:00 Uhr