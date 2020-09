Stand: 15.09.2020 16:05 Uhr - NDR 90,3

Testzentren in Farmsen und Altona werden geschlossen

Die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg schließt in dieser Woche ihre Corona-Testzentren an den Notfallpraxen in Altona und Farmsen. Von Samstag an werde nur noch das Testzentrum am Hauptbahnhof zur Verfügung stehen, teilte die Ärzte-Vereinigung am Dienstag mit. Hintergrund sei die Entscheidung des Bundesgesundheitsministeriums, wonach Rückkehrer aus Nichtrisikogebieten keinen Anspruch mehr auf einen kostenlosen Corona-Test haben.

Am Hauptbahnhof wird weiter getestet

Das Angebot am Hauptbahnhof nutzen derzeit nur etwa 200 Menschen pro Tag. Laut Kassenärztlicher Vereinigung könnten dort auch zehn Mal so viele Tests durchgeführt werden. Das Testzentrum am Hauptbahnhof ist dabei nur für Menschen ohne Symptome und mit Anspruch auf einen kostenlosen Test. Das sind die Rückkehrerinnen und Rückkehrer aus Risikogebieten, aber zum Beispiel auch Lehrerinnen und Lehrer und Menschen, deren Corona-Warn-App ein "erhöhtes Risiko" anzeigt.

Bei Anzeichen beim Arztruf melden

Wer einen Test auf eigene Kosten machen möchte, kann das zum Beispiel noch beim zentral gelegenen Testzentrum des Roten Kreuzes machen, die genaue Adresse wird bei der Termin-Vergabe mitgeteilt. Wer schon mögliche Anzeichen einer Covid-19-Erkrankung spüre, soll sich beim Arztruf 116117 melden, dort wird dann eine Test-Stelle vermittelt oder sogar ein Test-Team zum Patienten nach Hause geschickt.

