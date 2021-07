Tanzpartys im Freien: Nur wenige Veranstaltungen in Hamburg Stand: 09.07.2021 11:51 Uhr Seit einer Woche ist das Tanzverbot in Hamburg gelockert. Theoretisch dürfen nun wieder bis zu 250 Menschen draußen gemeinsam tanzen. Kaum ein Veranstalter will aber Tanzpartys unter freiem Himmel organisieren.

Gerade einmal drei Anträge für Tanz-Events sind in den Hamburger Bezirken aufgelaufen. Einer davon richtet sich gezielt an ältere Hamburgerinnen und Hamburger. Ein DJ bittet am Freitagabend ab 19 Uhr im Heine-Park in Ottensen zum Tanz - allerdings dürfen maximal 30 Gäste an der Veranstaltung teilnehmen.

Prüfung kann dauern

Ein Veranstalter möchte gerne den Parkplatz vor dem Cruise Center Altona nutzen. Sein Antrag wird derzeit geprüft - die Prüfung kann allerdings einige Tage dauern. Unter anderem muss der Lärmschutz für die Anwohner gewährleistet sein.

Strenge Vorgaben für Tanzveranstaltungen

Für Freude hat die Lockerung des Tanzverbotes bei Hamburgs Clubbetreibern so gut wie gar nicht gesorgt. Die Vorgaben der Corona-Verordnung seien kaum umsetzbar. In den meisten Fällen geht es um den Platz. Nur die wenigsten Clubs haben einen Garten oder eine Terrasse, die groß genug sind, damit sich eine Tanzparty draußen lohne, hieß es dazu vom Hamburger Clubkombinat. Für andere freie Flächen müssen die Veranstaltenden eine Sondernutzung bei den Bezirken beantragen.

Auf dem Kiez wächst unterdessen der Widerstand gegen das Alkoholverbot ab 23 Uhr. Möglicherweise wird bald dagegen geklagt.

