Streit über Präsenz-Bezirksversammlungen Stand: 04.02.2021 08:15 Uhr In Hamburgs Bezirkspolitik herrscht Unzufriedenheit: Abgeordnete vieler Fraktionen bemängeln, dass Bezirksversammlungen und Ausschüsse immer noch nicht digital möglich sind, sondern sich Menschen in größerer Zahl treffen.

Was in der Hamburgischen Bürgerschaft seit dem ersten Lockdown durchgeführt wird - Tagungen ohne Zuschauende im Saal und der Livestream ins Internet - funktioniert auf anderer Ebene noch nicht. Die Kritik darin geht quer durch die Fraktionen. "Es ist mehr als befremdlich, dass die Bezirksversammlung um jeden Preis in Anwesenheit tagen soll", sagt beispielsweise Eimsbüttels SPD-Fraktionschef Gabor Gottlieb. Grüne und CDU würden für Corona-Schnelltests der Abgeordneten vor jeder Sitzung sorgen - auf Staatskosten.

Hohe Kosten für Livestreams

Auch in Hamburg-Nord und Altona wird im Saal getagt, teilweise mit weniger Abgeordneten. Stefanie Wolpert (Grüne) leitet die Bezirksversammlung Altona. Sie würde die Abgeordneten lieber zu Hause zu Sitzungen zusammenschalten und diese live im Internet senden. "Nach jetziger Information würde es uns pro Sitzung 500 Euro kosten", so Wolpert. "Das steht uns so momentan als Bezirksversammlung nicht zur Verfügung." Man habe nicht eine Sitzung pro Monat, sondern viele Fachausschüsse - so wäre man schon innerhalb von wenigen Wochen pleite, ergänzt die Grünen-Politikerin.

Bezirksversammlung per Skype

Die Bezirksbehörde entgegnet: Die Finanzierung sei sichergestellt. Die Bezirksämter bekämen dafür jährlich 250.000 Euro. Dem Bezirk Mitte dauert die Klärung derweil zu lange. Er überträgt seine Bezirksversammlung nun inzwischen per Skype - entgegen der Bedenken von Datenschützern.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Es gibt jedoch auch ein weiteres Problem an der jetzigen Situation: den Ausschluss der Öffentlichkeit. Da die meisten Bezirksversammlungen und politischen Ausschüsse nicht gestreamt werden, können an ihnen nur die Abgeordneten und teilweise auch Medienvertreter teilnehmen, die Breite Masse wird ausgeschlossen.

