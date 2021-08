So starten Hamburgs Erstklässler ins Schulleben Stand: 10.08.2021 06:00 Uhr Es ist einer der wichtigsten Tage im Leben: Heute werden an den meisten Hamburger Grundschulen die Einschulungen gefeiert - allerdings mit strengen Auflagen.

Hamburgs rund 200 Grundschulen bemühen sich, diesen wichtigen Tag so schön wie möglich zu gestalten. Doch in den Zeiten von Corona ist das nicht leicht. Vor allem ist die Zahl der Teilnehmenden begrenzt. In der Regel sind maximal zwei Begleitpersonen plus Geschwisterkinder erlaubt. Die Großeltern dürfen in vielen Fällen nicht mit. So etwa an der Ganztagsgrundschule Sternschanze. Die sieben ersten Klassen werden dort gestreckt auf zwei Tage eingeschult.

Einige Feiern finden draußen statt

Andere Schulen verlegen die Feiern nach draußen, um mehr Teilnehmende zuzulassen. Auch die Hygiene-Maßnahmen sind alles andere als feierlich: Auf den Wegen in den Schulen müssen überall Masken getragen werden. Die Familien nehmen jeweils getrennt durch einen bis anderthalb Meter in Gruppen ihre Plätze ein.

Die 17.000 Erstklässler und Erstklässlerinnen haben vorab Selbsttests bekommen. Und auch für die Angehörigen gilt: In die Schule soll nur kommen, wer geimpft, genesen oder frisch getestet ist. Dazu mussten Erklärungen unterschrieben werden - unklar ist, wie streng diese in den Schulen kontrolliert werden.

Drei neue Grundschulen

Im Vergleich zum Vorjahr gibt es etwa 600 Grundschüler und -schülerinnen mehr. Mit dem neuen Schuljahr gehen insgesamt fünf neue Schulen an den Start, darunter auch drei Grundschulen: In der HafenCity, in Harburg und in Bramfeld.

