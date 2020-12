Sieben-Tage-Wert für Hamburg auf neuem Höchststand Stand: 22.12.2020 13:32 Uhr Nach Angaben der Hamburger Sozialbehörde sind am Dienstag 582 neue Corona-Fälle registriert worden. Weiterhin werden mehr als 100 Patientinnen und Patienten auf Intensivstationen behandelt.

In Hamburg sind am Dienstag 582 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen stieg nach Angaben der Gesundheitsbehörde von 158,8 auf 174,7. So hoch war der Sieben-Tage-Wert für Hamburg noch nie.

AUDIO: Julia Offen: "Die Lage in den Krankenhäusern ist angespannt" (1 Min)

Seit Beginn der Pandemie wurden nach Angaben der Sozialbehörde insgesamt 33.312 Menschen in Hamburg positiv auf das Coronavirus getestet. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts können davon inzwischen etwa 24.500 als genesen angesehen werden.

Mehr als 100 Corona-Patienten auf Intensivstationen

525 Corona-Patientinnen und Corona-Patienten liegen derzeit in Hamburgs Krankenhäusern. Davon derzeit 103 auf Intensivstationen. Das waren 40 mehr beziehungsweise einer weniger als am Freitag vergangener Woche. Der Hamburger Senat spricht von einer angespannten Lage in Hamburgs Krankenhäusern. So hat es die stellvertretende Senatssprecherin Julia Offen am Dienstag formuliert.

Das Hamburger Institut für Rechtsmedizin hat bislang bei 452 Toten eine Covid-19-Erkrankung eindeutig als Todesursache festgestellt. Das ist der Stand vom vergangenen Freitag. "Die verstorbenen Personen sind im Median 82 Jahre alt", sagte der Leiter des Instituts, Benjamin Ondruschka. Die meisten Sterbefälle gebe es in der Altersgruppe der 80- bis 90-Jährigen. Unter den Toten seien deutlich mehr Männer als Frauen.

Die meisten Verstorbenen hatten Vorerkrankungen

In der zweiten Welle hätten sich vor allem auch zahlreiche Menschen im Alter zwischen 30 und 60 Jahren mit dem Coronavirus angesteckt. Im Alter unter 50 seien aber seit Beginn der Pandemie in Hamburg bisher nur vier Männer und drei Frauen gestorben.

Die allermeisten Verstorbenen hatten laut Ondruschka Vorerkrankungen. Zum charakteristischen Risikoprofil gehören nach Angaben des Rechtsmediziners Herz- und Gefäßerkrankungen, Diabetes und Übergewicht. Nur in Einzelfällen seien jüngere Menschen mit nur gering ausgeprägten Vorerkrankungen an Covid-19 gestorben. "Das sind aber wirklich bisher in den Sterbefällen Ausnahmen", betonte Ondruschka.

Telefon-Hotline für Fragen zum Coronavirus

Allgemeine Fragen zum Coronavirus werden unter der Telefon-Hotline 040 / 428 284 000 beantwortet. Bei auftretenden grippeähnlichen Symptomen in Verbindung mit Kontakt zu erkrankten Personen sollte die Hausärztin oder der Hausarzt oder der Arztruf 116117 telefonisch kontaktiert werden.

