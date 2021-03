Shopping mit Termin: Geschäfte in Hamburg machen sich bereit Stand: 05.03.2021 11:31 Uhr In vielen Hamburger Geschäften laufen die Vorbereitungen für Montag. Dann ist nach den neuen Corona-Regeln Einkaufen mit Termin erlaubt.

Das Sortiment ordnen, die Regale entstauben, Personal planen: Wer alles in Hamburg direkt ab Montag zum Einkaufen auf Termin - dem sogenannten Click and Meet - einlädt, ist noch nicht komplett geklärt. In der Innenstadt werden die großen Kaufhäuser wie Saturn, Peek & Cloppenburg sowie das Alsterhaus dabei sein, teilte das City Management NDR 90,3 am Freitagmittag mit.

Elbe-Einkaufszentrum rechnet mit mehr Betrieb

Auch im Elbe-Einkaufszentrum in Osdorf wird ab Montag mehr los sein als bisher im Lockdown, hofft Centermanager Gerhard Löwe. Er rechnet vor: Bisher durften 40 der 180 Geschäfte verkaufen. Mit Blumen- und Buchläden plus dem "Click and Meet"-Angebot werden es mehr als 100 sein, schätzt er.

Vorfreude auf die Öffnung

Im Hutgeschäft Falkenhagen in der Altstadt freut sich Inhaberin Sabine Falkenhagen endlich wieder persönlich Mützen und Hüte auf die Köpfe ihrer Kundschaft zu bringen. Im Schaufenster wurden schon entsprechende Hinweisschilder ausgetauscht. Drei Kundinnen und Kunden dürften dort theoretisch gleichzeitig ins Geschäft.

AUDIO: Einkaufen mit Termin in Hamburg ab Montag (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 05.03.2021 | 13:00 Uhr