Stand: 01.09.2020 06:25 Uhr - NDR 90,3

Sexarbeitende hoffen auf Öffnung der Bordelle

Weil in Niedersachsen Prostitution nach der Corona-Zwangspause wieder erlaubt ist, hoffen Hamburgs Sexarbeitende, dass die Bordelle in Hamburg ab heute wieder öffnen dürfen. Eigentlich wollten die Nordländer eine gemeinsame Regelung finden - noch ist jedoch keine Einigung in Sicht. In Niedersachsen hatte am Freitag das Oberverwaltungsgericht den Klagen von Bordellen und Lovemobil-Besitzenden stattgegeben und die Schließung von Prostituitonsstätten außer Vollzug gesetzt. Auch Straßenprostitution ist danach erlaubt.

Prostituierte wollen arbeiten

Die Hamburger Sozialbehörde ist einer Öffnung von Bordellen nicht grundsätzlich abgeneigt, sofern es das Infektionsgeschehen zulässt. Denn es bestehe die Gefahr, dass Prostituierte wieder mehr illegal arbeiteten und ins Milieu abrutschten. Ein Sprecher stellte eine Lösung in absehbarer Zeit in Aussicht. Die Prostituierten verweisen darauf, dass klassische Sexarbeit in Berlin wieder zugelassen sei, und auch in Hamburg körpernahe Tätigkeiten wie Massagen und Kampfsport schon lange wieder erlaubt sind. Sie fordern eine stufenweise Öffnung von Bordellen - und zwar schon ab heute.

Hoffnung auf Öffnung der Bordelle NDR 90,3 - 01.09.2020 06:00 Uhr Autor/in: Röhse, Susanne Hamburgs Sexarbeitende hoffen, dass die Bordelle in Hamburg ab heute wieder öffnen dürfen. Denn in Niedersachsen ist Prostitution nach der Corona-Zwangspause wieder erlaubt. Susanne Röhse berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Hygienekonzept und Demonstrationen

Seit fast sechs Monaten sind die Bordelle geschlossen, die Prostituierten hatten gehofft, ab September wieder arbeiten zu dürfen. Dafür haben sie auch ein Hygienekonzept erarbeitet und mit früheren Demonstrationen auf ihre Lage aufmerksam gemacht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.09.2020 | 06:00 Uhr