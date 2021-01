Sequenzierung: Hamburg will Coronavirus genauer analysieren Stand: 12.01.2021 14:53 Uhr Hamburg will das Corona-Virus genauer unter die Lupe nehmen. Nach Informationen von NDR 90,3 soll die Analyse des Erregers schon in wenigen Tagen deutlich ausgebaut werden. Hintergrund dafür ist die Virus-Mutation, die sich in Großbritannien ausbreitet und die wohl deutlich ansteckender ist.

In Hamburg sollen künftig rund fünf Prozent aller positiven Corona-Tests auf mögliche Mutationen überprüft werden. Sequenzierung nennen das die Forscherinnen und Forscher - das bedeutet, das Erb-Material des Erregers bis ins kleinste Detail zu untersuchen. Das macht das Heinrich-Pette-Institut in Hamburg zwar schon seit Beginn der Pandemie - aber längst nicht in der Größen-Ordnung, die jetzt geplant ist.

Deutschland hinkt hinterher

Um diese ganze Arbeit zu schaffen, werden jetzt neue Labor-Geräte angeschafft und auch am städtischen Institut für Hygiene und Umwelt sollen die Analysen gemacht werden, sagt die Sozialbehörde. Und auch bundesweit soll es nach dem Willen des Gesundheitsministeriums in Berlin schon bald deutlich mehr Sequenzierungen geben, um Mutationen schneller auf die Schliche zu kommen. Großbritannien gilt dabei als Vorreiter, während Deutschland in dieser Frage hinterherhinkt. Daran hatte es in den vergangenen Tagen deutliche Kritik gegeben.

