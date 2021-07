Senat plant Verlängerung statt Verschärfung der Corona-Regeln Stand: 27.07.2021 08:39 Uhr Seit zwei Wochen steigen die Corona-Zahlen in Hamburg wieder deutlich. Der Senat sieht aber keinen Grund, mit Einschränkungen gegenzusteuern. Weitere Lockerungen wird es allerdings auch nicht geben.

Obwohl Hamburg im Vergleich der Bundesländer den höchsten Inzidenzwert hat, will der Hamburger Senat weiter an den bisherigen Corona-Regeln festhalten. Eine für Dienstag angekündigte neue Verordnung werde bis auf kleine Ausnahmen der noch geltenden entsprechen, sagte Martin Helfrich, Sprecher der Gesundheitsbehörde, am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Regeln bleiben vorerst "fast unverändert"

Im Prinzip werde sie "fast unverändert verlängert". Sie soll am Mittwoch in Kraft treten und vier Wochen gelten. "Ob es dann weiteren Änderungsbedarf gibt, hängt vom Verlauf des Infektionsgeschehens ab." Genaueres wird auch am Dienstag im Zuge der Landespressekonferenz bekanntgegeben. Diese überträgt NDR.de ab 12.30 Uhr live.

Hamburg Negativ-Spitzenplatz der Bundesländer

In Hamburg steigt der Inzidenzwert seit mehreren Tagen kontinuierlich an. Am Montag erreichte er wieder einen Höchstwert von 29,4. Damit ist Hamburg im Ländervergleich auf dem Negativ-Spitzenplatz vor Berlin (23,8) und dem Saarland (22,4). Am Montag vor einer Woche hatte der Inzidenzwert noch bei 15,4 gelegen.

Ab 35er-Marke Verpflichtung zu Schutzmaßnahmen

Helfrich verwies darauf, dass nicht allein die Inzidenz zur Beurteilung des Infektionsgeschehens herangezogen werden könne. Auch die "Hospitalisierungsrate" spiele eine Rolle, "weshalb die Entwicklung in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen mit hoher Aufmerksamkeit betrachtet wird." Sollte der Inzidenzwert in Hamburg die 35er-Marke erreichen, wäre der Senat aber laut Infektionsschutzgesetz dazu verpflichtet, besondere Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Virusausbreitung zu treffen.

Schulen sollen geöffnet werden

Schulsenator Ties Rabe (SPD) setzt trotz steigender Zahlen auf die volle Öffnung der Schulen nach den Sommerferien Mitte kommender Woche. Gänzlich ausschließen könne er erneute Einschränkungen zwar nicht, sagte er. "Gefahren gibt es immer, aber im Moment dürfen wir mutig und zuversichtlich sein. Im Vergleich zum letzten Jahr haben wir die Sicherheitsmaßnahmen um ein Vielfaches erweitert. Deswegen, glaube ich, können wir jetzt im Moment eher über die Schulöffnung reden und nicht über künftige Schulschließungen."

