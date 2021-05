Senat berät über Folgen der sinkenden Corona-Inzidenz Stand: 04.05.2021 06:13 Uhr Angesichts der sinkenden Zahl von Corona-Neuinfektionen berät der Hamburger Senat heute über das weitere Vorgehen. Am Mittag gibt es eine Landespressekonferenz im Rathaus, die NDR.de live überträgt.

Laut Bundesinfektionsschutzgesetz müsste die sogenannte Notbremse mit nächtlicher Ausgangsbeschränkung aufgehoben werden, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf Werktagen in Folge unter 100 liegt. Am Montag hatte der Wert in Hamburg erstmals seit Mitte März diese Grenze wieder unterschritten.

Wenn der Senat am Mittag über mögliche Lockerungen berät, ist jetzt schon klar: Der Inzidenzwert wird an den fünf Tagen als Auflage festhalten. und Sonntage würden dabei nicht mitgezählt.

Mehr Freiheiten für Kinder und Jugendliche?

Aber der Bürgermeister und Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) haben schon angedeutet, wo die Stellschrauben zuerst leicht gelockert werden könnten: Die Ausgangsbeschränkungen dürften mit als Erstes fallen. Außerdem stehen mehr Freiheiten für Kinder und Jugendliche im Fokus und die Frage, wie der Handel wieder hochfahren kann.

