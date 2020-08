Stand: 06.08.2020 07:06 Uhr - NDR 90,3

Schulstart in Hamburg mit Maskenpflicht

Nach fast dreieinhalbmonatiger Corona-Zwangspause und sechs Wochen Sommerferien können Hamburgs Schüler und Schülerinnen seit dem 6. August wieder zur Schule gehen - allerdings unter verschärften Bedingungen. Ein Überblick.

Was ist trotz Corona möglich?

Nach den Sommerferien sollen alle Hamburger Schülerinnen und Schüler einer Klasse wieder gemeinsam unterrichtet werden. Ein uneingeschränkter Regelbetrieb ist nach Angaben von Bildungssenator Ties Rabe (SPD) aber noch nicht möglich. Klassenstufen sollen nicht vermischt werden, sie müssen weiterhin Abstand zueinander halten.

Welche Corona-Auflagen gibt es?

Wegen der Pandemie bestehen an allen 471 staatlichen und privaten Schulen der Hansestadt strenge Hygieneregeln. An den weiterführenden Schulen besteht eine Maskenpflicht für Schüler und Schülerinnen, Lehrer und Lehrerinnen und Besuchende. Am Arbeitsplatz im Klassen- und Lehrerzimmer kann der Mund-Nasen-Schutz abgesetzt werden. Grundschüler und -schülerinnen bis zehn Jahren sind von der Maskenpflicht ausgenommen.

