Schulstart: Tschentscher unterstützt Rabes Planungen

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat die derzeitige Corona-Situation als beherrschbar eingeschätzt. Allerdings sei nach dem Ende der Schulferien viel Vorsicht nötig, sagte er bei einer Landespressekonferenz am Dienstag. Den geplanten vollständigen Schulstart hält der Bürgermeister für notwendig und auch vertretbar.

Unterstützung für Rabe

Tschentscher unterstützte die Pläne des Schulsenators: Ties Rabe (SPD) war kritisiert worden, weil er am Montag kurzfristig doch eine Maskenpflicht verfügt hatte. Der Unterricht solle endlich beginnen, so der Bürgermeister. Kinder seien nicht so infektiös wie angenommen. "Natürlich kann es sein, dass es Einzelfälle gibt, dann legen wir aber nicht wieder das ganze Schulsystem lahm."

"Feiert nicht irgendwie!"

Wichtig sei das Testen und die Quarantäne für Urlaubsrückkehrer. "Das was wir jetzt mit den Reiserückkehrern haben, das ist ein wirklicher Risikofaktor." Ebenso das Alkoholtrinken auf der Straße oder private Feiern: "Feiert nicht irgendwie mit soundsoviel Leuten mit Alkohol private Feiern in irgendwelchen Kellern! Das sind Risikosituationen, in denen wir auch Infektionen sehen", sagte Tschentscher. Und das sei viel gefährlicher als der Schulstart am Donnerstag. Die Schülerinnen und Schüler hätten ein Recht darauf.

