Schulsenator Ties Rabe stellt Programm zur Lernförderung vor Stand: 25.03.2021 11:25 Uhr Wegen der Corona-Pandemie ist an Schulen viel Unterricht ausgefallen. Gemeinsam planen Bund und Länder ein umfangreiches Programm, um Lernrückstände aufzuholen. Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) hat es am Donnerstag vorgestellt.

Die Lernrückstände für die Schülerinnen und Schüler sollen möglichst innerhalb des nächsten Schuljahres aufgeholt werden. Das Förderprogramm soll für ganz Deutschland einen Umfang von einer Milliarde Euro haben. Gespräche dazu mit der Bundesregierung und der Kultusministerkonferenz (KMK) darüber laufen bereits länger - unter Rabes Federführung, der das Programm initiiert hat.

Förderung bei 20 Prozent der Schüler

Insgesamt sollen bis zu 20 Prozent der Schüler und Schülerinnen gefördert werden. Dabei geht es vor allem um Kinder und Jugendliche, aus sogenannten bildungsfernen Familien. In Hamburg spreche man da von insgesamt 30.000 bis 40.000 Kindern und Jugendlichen, so Rabe. Geplant ist ein Start ab dem 1. August 2021. Schulen sollen dann gezielt auf Schülerinnne und Schüler und ihre Eltern zugehen, um sie auf das Programm aufmerksam zu machen, so der Plan laut Rabe.

Zusammenarbeit mit der Zeit-Stiftung

Die Hamburger Schulbehörde arbeitet bei dem Förderprogramm mit der Zeit-Stiftung zusammen. Diese ist bereits seit acht Jahren in diesem Bereich tätig. Daher ist sich Michael Göring, Vorstandsvorsitzener der Stiftung, sicher, dass Hamburg zur "Modellstadt für viele andere Städte und Regionen" werden könnte.

Die Stiftung hatte laut Göring Kontakt zu vielen Schulen. Dabei hat sich bestätigt, dass es eine große Kluft unter Schülerinnen und Schülern gibt. Unter denen, die gut betreut werden und denen aus bildungsfernen Familien.

Mehr als nur Nachhilfe

Beim Förderprogramm sollen Schülerinnen und Schüler nicht nur Nachhilfe in Fächern wie Mathematik oder Deutsch erhalten. Ihnen sollen darüber hinaus auch Lehramts-Studentinnen und -Studenten als sogenannte "Best Bodies" an die Seite gestellt werden. Die Studierenden sollen die Kinder und Jugendlichen auch motivieren. Ihnen sollen Schülerinnen und Schüler außerdem Fragen stellen können, die sie sich sonst nicht zu fragen trauen.

Den Studierenden wird, neben der Bezahlung, ein Anreiz geboten werden: Ihnen soll der Zugang zu einem Referendariat erleichtert werden.

