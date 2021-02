Schulöffnungen in Hamburg? Elternverbände machen Druck Stand: 09.02.2021 11:30 Uhr Schulen für alle wieder aufmachen oder zulassen? Darüber wird gerade heftig diskutiert. In Hamburg machen Eltern jetzt Druck auf Bürgermeister Peter Tschentscher und Schulsenator Ties Rabe (beide SPD).

Noch bis zu den Märzferien solle die Präsenzpflicht ausgesetzt werden, verlangt die Elterninitiative "Sichere Bildung für Hamburg" in einem offenen Brief an den Bürgermeister. Unterricht für größere Gruppen würde dann erst nach dem 15. März stattfinden.

"Beenden Sie die Schließung!"

"Beenden Sie die Schließung der Bildungseinrichtungen zum 15. Februar", fordert dagegen die Initiative "Familien in der Krise". Ausgewählte Jahrgänge sollten, in Gruppen aufgeteilt, wieder in Schulen und Kitas kommen dürfen. Zum Beispiel durch Schnelltests solle das begleitet werden. Auch diese Forderung geht an den Bürgermeister, dazu an den Senat und die Bürgerschaft.

Rabe rechnet nicht mit schneller Öffnung

Schulsenator Rabe geht - auch wegen der neuen Virusmutationen - nicht davon aus, dass die Schulen schnell wieder geöffnet werden. Klarheit wird es frühestens am Mittwoch nach dem Bund-Länder-Gipfel bei Angela Merkel (SPD) geben.

