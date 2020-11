Schule zu Corona-Zeiten: Rabe mit neuen Vorschlägen Stand: 18.11.2020 16:07 Uhr Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) kommt eine wichtige Rolle zu. Er arbeitet für die SPD-Kultusminister an Vorschlägen, wie es mit den Schulen während der Corona-Pandemie weitergehen soll.

Nun spricht sich auch der Hamburger Schulsenator für die Einführung eines Wechselunterricht aus - allerdings legt Rabe die Latte dafür hoch: Erst ab einem Corona-Inzidenzwert von mehr als 200 sollten Schulen reagieren, also in Städten oder Regionen mit mehr als 200 Ansteckungen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen.

Der Musik- und der Sport-Unterricht sollen dann auf den Prüfstand, die Maskenpflicht ausgeweitet und nur noch in festen Lerngruppen unterrichtet werden. Zudem müssten Schülerinnen und Schüler der Oberstufe in geteilten Klassen unterrichtet werden - ein Teil digital zuhause. Das besagt Rabes Plan für die nächste Beratung der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten.

Kritik von der CDU und der Linken

Rabe als Berater? Da werde der Bock zum Gärtner gemacht, meint die Hamburger CDU. Die Linke fragt, auf welcher Grundlage der Schulsenator den Grenzwert auf 200 erhöht. Das Robert Koch-Institut habe 50 vorgeschlagen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft spricht deshalb auch von Verzögerungstaktik. Denn der Inzidenzwert sinkt derzeit in Hamburg wieder - auf aktuell unter 150.

