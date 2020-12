Schulbetrieb in Hamburg wohl bis Ende Januar eingeschränkt Stand: 29.12.2020 16:31 Uhr Der Betrieb der Schulen bleibt in Hamburg auch nach den Weihnachtsferien eingeschränkt. Die Infektionszahlen seien weiterhin hoch, erklärte der Senat am Dienstag. Präsenzunterricht startet womöglich erst ab Februar.

"Wir wissen zurzeit nicht, welchen Erfolg der Lockdown haben wird", erklärte Schulsenator Ties Rabe (SPD). "Aber aufgrund der anhaltend zu hohen Infektionszahlen ist zum jetzigen Zeitpunkt davon auszugehen, dass die Schulen in Hamburg wie in den anderen Bundesländern im Januar noch nicht zum regulären Präsenzunterricht zurückkehren werden."

Wahlmöglichkeit auch in der zweiten Schulwoche

Die Präsenzpflicht bleibe an Hamburger Schulen mindestens bis zum 17. Januar 2021 aufgehoben, heißt es in einer Mitteilung der Schulbehörde. Das habe der Senat am Dienstag beschlossen. Eltern sollen nun auch in der zweiten Schulwoche bis zum 17. Januar entscheiden können, ob ihre Kinder in der Schule oder zu Hause lernen. "Wir appellieren weiterhin an die Eltern, die Schülerinnen und Schüler möglichst zu Hause zu behalten", erklärte Rabe.

Wohl kein Präsenzunterricht bis Ende Januar

Darüber hinaus gehe der Senat davon aus, dass auch in den folgenden, letzten beiden Januarwochen kein vollwertiger Präsenzunterricht in allen Klassenstufen stattfinden kann. Der Senat werde das nach Abstimmung mit den anderen Bundesländern sowie unter Berücksichtigung der Infektionslage im Januar entscheiden.

Regelung soll Sicherheit für Schulen schaffen

Rabe warb um Verständnis für die Entscheidung, mit der auf die derzeitige Infektionslage reagiert werde. "Mit der Verlängerung der bestehenden Regelung um eine Woche gewinnen wir Zeit und verschaffen den Schulen mehr Sicherheit und Vorbereitungszeit für die kommenden Wochen."

Kritik an Schulsenator

Rabe sieht sich indes derzeit harscher Kritik aus der Opposition ausgesetzt. Eine Studie, die im Auftrag der Hamburger Gesundheitsämter durchgeführt worden war, hatte festgestellt, dass bei einem Corona-Ausbruch an der Heinrich-Hertz-Schule in Winterhude vor drei Monaten viele der Infektionen auf eine einzelne Person zurückgingen.

Rabe weist Vorwürfe zurück

Rabe soll die Studie bereits lange vorgelegen haben. Politiker der Linken und der CDU kritisieren, die Forschungsergebnisse würden vergangene Aussagen des Schulsenators widerlegen, dass Schulen sichere Orte seien. Der Senator wies die Vorwürfe zurück.

