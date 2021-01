Schulbetrieb in Hamburg bleibt eingeschränkt Stand: 05.01.2021 21:28 Uhr Nach dem Länder-Gipfel mit der Kanzlerin am Dienstag ist klar: Auch der Schulbetrieb in Hamburg bleibt weiter eingeschränkt - bis Ende Januar. Solange ist die sogenannte Präsenzpflicht aufgehoben.

Derzeit sind schon die meisten Schüler in Hamburg im Fernunterricht, das heißt: Eltern können entscheiden, ob ihre Kinder in der Schule oder zu Hause lernen sollen. Für Kinder, die im Präsenzunterricht in der Schule lernen, gibt es zwischen 8 Uhr bis 16 Uhr Lern- und Betreuungsangebote.

Jedes fünfte Kind kommt zur Grundschule

Nach den Weihnachts-Schulferien zeigte sich: Die Gymnasien sind fast leer. In die Grundschulen kommt dagegen fast jedes fünfte Kind. "Aktuell nehmen 19,98 Prozent der Schülerinnen und Schüler am Präsenzunterricht in Grundschulen, 6,43 Prozent in Stadtteilschulen, 14,37 Prozent in Sonderschulen und 3,02 Prozent in Gymnasien teil", sagte der Sprecher der Schulbehörde.

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) appellierte am Dienstag noch einmal im Hamburg Journal: Wer kann, soll seine Kinder zu Hause lassen. Die Schulen sollen den Unterricht auch für diese Kinder organisieren.

Probleme mit Programmen und Videokonferenzen

Doch damit gibt es offenbar erhebliche Schwierigkeiten: An vielen Schulen kam es nach NDR Informationen in den vergangenen Tagen zu Ausfällen beim Computer-Programm IServ und bei Videokonferenzen. Grund waren überlastete Server.

Linken-Schulexpertin Sabine Boeddinghaus sprach von einem glatten Fehlstart nach den Ferien. Die Schulbehörde bedauerte die Probleme: Zum Teil habe es an alten Schulservern gelegen, zum Teil an einem Anbieter. Dort habe man jetzt zusätzliche Server-Kapazitäten bestellt.

