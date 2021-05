Schnelltestzentren: Datenübermittlung an Behörden unzuverlässig Stand: 05.05.2021 08:05 Uhr Nur knapp die Hälfte der Schnelltestzentren in Hamburg liefert zuverlässig ihre Daten an die Behörden. Die CDU fordert deshalb mehr Kontrolle und ein Schnelltest-Monitoring.

Von 251 Testzentren in der Stadt lieferten nur 120 die Daten an die Behörden - jedenfalls in zwei Wochen im April. Das ging aus der Antwort des Senats auf eine CDU-Anfrage hervor. Wenn aber gar nicht alle Daten bekannt sind, dann kann der Senat keine offiziellen Zahlen veröffentlichen, stellte der sozialpolitische Sprecher der CDU-Fraktion Andreas Grutzeck fest.

Stadt hält sich selbst nicht an eigene Vorgaben

Derzeit lassen sich immer mehr Menschen testen. Wie häufig sich die Menschen in welchen Stadtteilen testen lassen, darüber kann der Senat nichts sagen. Überraschend ist, dass die Stadt sich an eigene Vorgaben nicht hält, so Grutzeck.

Während Arbeitgeber Testbescheingungen anbieten sollen, passiert das in der eigenen Verwaltung nicht überall. So gibt es in keinem der sieben Bezirksämter für die Mitarbeiter Testbescheinigungen. Das Bezirksamt Harburg meint sogar, es gibt keine dienstliche Notwendigkeit dafür, ebenso in Bergedorf.

