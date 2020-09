Stand: 17.09.2020 16:52 Uhr - NDR 90,3

Schanzen-Bar "Katze": Bislang acht Corona-Fälle

Nach dem Corona-Ausbruch in der Bar "Katze" im Hamburger Schanzenviertel gehen die Behörden von rund 600 Menschen aus, die betroffen sein könnten. 500 davon aus nahezu allen Hamburger Bezirken, die das Lokal am 5., 8. oder 9. September besucht hatten, habe man bereits erreicht, sagte der Sprecher der Sozialbehörde, Martin Helfrich. Viele seien schon in Quarantäne. Bislang sind nach Angaben der Behörde acht Corona-Tests positiv ausgefallen, davon die Hälfte bei Beschäftigten der Bar.

"Einige haben Fantasie-Namen eingetragen"

Nach etwa 100 Bar-Besucherinnen und -Besuchern werde noch gesucht. Etliche Gäste hätten falsche Kontaktdaten angegeben, sagte Helfrich. "Einige haben Fantasie-Namen eingetragen." Einen Überblick, wie viele der infrage kommenden Gäste sich in der Bar tatsächlich infiziert haben, werde es wahrscheinlich erst in der kommenden Woche geben. Der Ausbruch in der "Katze" spiegele sich noch nicht in den am Donnerstag gemeldeten 46 Neuinfektionen in der Hansestadt wider.

Die Behörden rufen alle Personen auf, die die "Katze" am 5., 8. oder 9. September jeweils ab 19 Uhr besucht haben und noch nicht kontaktiert wurden, sich unverzüglich beim Gesundheitsamt unter der Telefonnummer 040 - 42811 1659 zu melden. Die Betroffenen sollten sich außerdem freiwillig in Quarantäne begeben.

Panne eingeräumt

Die Sozialbehörde bestätigte derweil am Donnerstag, dass es am Mittwochabend Probleme mit der telefonischen Hotline des Gesundheitsamtes Altona gab. Gäste, die sich nach dem öffentlichen Aufruf dort gemeldet hatten, landeten auf einem überfüllten Anrufbeantworter, der keine Nachrichten mehr entgegen nehmen konnte. Dieses Problem sei inzwischen beseitigt.

Bar geschlossen

Am vergangenen Wochenende seien dem Gesundheitsamt die ersten Fälle aus der Bar im Schanzenviertel bekannt geworden, so Helferich. Der Betreiber habe das Lokal freiwillig geschlossen. Offenbar war er damit einer drohenden Schließung durch das Gesundheitsamt zuvorgekommen.

"Nicht bei allen Personen wird ein Test durchgeführt werden müssen", sagte Helfrich im Gespräch mit NDR 90,3. "Wer zum Beispiel draußen an der frischen Luft war, ist weniger betroffen. Aber wer drinnen saß, wird wohl getestet werden müssen." Er gehe davon aus, dass der überwiegende Teil davon in Quarantäne gehen müsse. Ein Corona-Test werde vom Gesundheitsamt erst dann angeordnet, wenn Symptome auftreten. Die Quarantäne könne auch nicht - wie etwa im Falle von Reiserückkehrern aus Risikogebieten - durch einen negativen Test vorzeitig beendet werden.

