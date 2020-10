Regierungserklärung in der Bürgerschaft zur Corona-Krise Stand: 28.10.2020 06:41 Uhr NDR.de übeträgt die Regierungserklärung in der Hamburgischen Bürgerschaft heute ab 13.30 Uhr per Livestream auf dieser Seite.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) spricht wegen der massiv steigenden Neuinfektionen seit Tagen von einer ernsten Lage. Seit Montag gelten in der Hansestadt weitere Verschärfungen der Corona-Regeln. So dürfen sich im privaten Bereich, auf der Straße und in der Gastronomie nur noch maximal zehn Menschen aus zwei Haushalten treffen oder zusammen feiern. Ausnahmen bei der Zahl der Haushalte gibt es nur für Patchworkfamilien und für Kinder unter zwölf Jahren.

Drastische Einschränkungen ab November?

Heute nimmt Tschentscher mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und seinen Amtskollegen und -kolleginnen aus den anderen Bundesländern an einer Video-Konferenz zur Corona-Lage teil. Der Bund will Medienberichten zufolge das öffentliche Leben wegen der Corona-Pandemie offenbar stark herunterfahren. In einer Beschlussvorlage für die heutigen Beratungen mit den Ländern ist davon die Rede, dass von November an Gastronomie-Betriebe, Theater, Kinos, Schwimmbäder, Fitnessstudios und Kosmetiksalons wieder schließen sollen. Auch sollen Treffen - wie in Hamburg jetzt schon gültig - auf Mitglieder zweier Haushalte beschränkt werden.

Viele Infektionswege unklar

Am Dienstag hatte es laut dem Hamburger Senat 300 neue Corona-Fälle gegeben, von denen nur in 19 Fällen bekannt ist, woher die Infektionen kommen. Der Sieben-Tage-Wert übersprang mit 102,5 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern erstmals die 100er-Marke. Innerhalb einer Woche verdoppelte sich die Zahl der Covid-19-Patienten in den Hamburger Krankenhäusern - sie liegt jetzt bei 140.

AUDIO: Die aktuelle Corona-Lage in Hamburg (1 Min)

Am Freitag nächste Corona-Sitzung des Senats

Wegen der schlechten Zahlen soll es am Freitag eine weitere Sondersitzung des Hamburger Senats geben, in der es dann um die beim Bund-Länder-Gipfel getroffenen Entscheidungen gehen soll. Dann kämen auch die Weihnachtsmärkte zur Sprache, die möglicherweise abgesagt werden.

Cum-Ex: Gibt es einen Untersuchungsausschuss?

In der Bürgerschaft geht es am Mittwoch neben Corona auch um die Einrichtung eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses (PUA) zum Cum-Ex-Skandal.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 27.10.2020 | 14:00 Uhr