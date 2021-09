Rabe: Hamburgs Schulen für Digital-Unterricht gerüstet Stand: 17.09.2021 08:14 Uhr Schulsenator Ties Rabe (SPD) sieht Hamburg als Musterschüler bei der Digitalisierung der Schulen. Im Schulausschuss der Bürgerschaft wurde er am Donnerstag befragt, wie Hamburgs Schulen künftig in der Pandemie agieren und ob sie ausreichend für digitalen Unterricht und Homeschooling gerüstet sind.

Langsames WLAN, zu wenig Geräte für Digital-Unterricht, zu wenig geschulte Lehrkräfte - die Teil-Schulschließungen der vergangenen eineinhalb Jahre waren von vielen Beschwerden und Problemen begleitet. Zwar soll es Schulschließungen wegen Corona nicht mehr geben. Die Bürgerschaft wollte aber wissen, ob Hamburg inzwischen genug getan hat, um digitalen Unterricht zu ermöglichen. Ja - meinte Schulsenator Ties Rabe.

66.000 Geräte für Digitalen Unterricht

Im Schulausschuss präsentierte er Hamburg als Musterschüler: 66.000 Geräte für digitalen Unterricht seien für Schüler und Lehrkräfte angeschafft worden - mit Geld aus mittlerweile vier Digitalpakten des Bundes. 6,5 Milliarden stellte er den Ländern zur Verfügung. Und der Schulsenator wehrte sich gegen Kritik: Anders als zuletzt behauptet, sei sehr wohl der Anteil Hamburgs auch ausgegeben worden.

Nur Bremen tut mehr

Alle, die darauf angewiesen sind, bekämen Tabletts gestellt - nur in Bremen seien die Schüler noch besser ausgestattet. Dazu gebe es funktionierendes WLAN in 95 Prozent der Schulen. Zehnmal schneller als am Anfang der Pandemie komme man da jetzt ins Internet.

