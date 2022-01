Positiver Corona-Test bei sich oder im Umfeld: Was nun? Stand: 16.01.2022 19:47 Uhr Wer einen positiven Corona-Test bei sich selbst oder im persönlichen Umfeld hat, muss sich an Quarantäne- oder Isolationsregeln halten, die auch in Hamburg zum 15. Januar angepasst worden sind. Ein Überblick der Regeln, die laut Sozialbehörde derzeit in Hamburg gelten.

Wenn man selbst einen positiven Antigen-Schnelltest hat:

Bis zum Erhalt eines negativen PCR-Testergebnisses gilt eine Quarantänepflicht. Einen PCR-Test kann man laut Behörde so veranlassen: Wer keine Symptome hat, kann sich in anerkannten Teststellen oder über https://eterminservice.de/terminservice einen Test buchen. Wer Symptome einer Corona-Infektion hat - etwa Fieber, Husten, Schnupfen, Halsschmerzen oder Geruchs- oder Geschmacksstörungen - sollte sich zuerst telefonisch an die Hausarztpraxis wenden. Alternativ kann auch online über https://eterminservice.de/terminservice oder über die Telefonnummer 116 117 ein Testtermin vereinbart werden.

Wenn man selbst einen positiven PCR-Test hat:

Wer einen positiven PCR-Test hat, muss sich sofort in Isolation begeben und Haushaltsangehörige sowie enge Kontaktpersonen über die Infektion informieren. Eine enge Kontaktsituation liegt laut Behörde etwa bei einem Gespräch unter 1,5 Meter Abstand ohne medizinische Maske vor.

Infizierte Kinder und Erwachsene müssen sich für 10 Tage isolieren. Die Isolation verkürzen kann man ab Tag 7 mit einem negativen Antigen-Schnelltest oder einem negativen PCR-Test aus einer anerkannten Teststelle oder einer Arztpraxis. Eine Teststelle darf man nur aufsuchen, wenn man keine Symptome mehr hat.

Wenn man mit einer infizierten Person in einem Haushalt lebt:

Haushaltsangehörige einer infizierten Person müssen sich für 10 Tage in Quarantäne begeben. Die Quarantäne verkürzen kann man ab Tag 7 mit einem negativen Antigen-Schnelltest oder einem negativen PCR-Test aus einer anerkannten Teststelle oder einer Arztpraxis. Eine Teststelle darf man nur aufsuchen, wenn man keine Symptome mehr hat. Zur Durchführung des Tests darf die Quarantäne kurzzeitig unterbrochen werden, dabei muss eine FFP-2-Maske getragen werden. Schul- und Kita-Kinder ohne Symptome können sich bereits ab Tag 5 mit einem negativen Antigen-Schnelltest oder einem negativen PCR-Test aus einer anerkannten Teststelle oder einer Arztpraxis freitesten lassen.

Wenn man zu einer infizierten Person Kontakt hatte:

Auch für Kontaktpersonen einer infizierten Person, die keine Haushaltsangehörigen sind, kann das Gesundheitsamt eine Quarantäne aussprechen. Darüber hinaus gibt es auch wenn keine Quarantäne ausgeprochen wird unterschiedliche Empfehlungen der Sozialbehörde für enge Kontaktpersonen. Eine enge Kontaktsituation liegt laut Behörde etwa bei einem Gespräch unter 1,5 Meter Abstand ohne medizinische Maske vor.

Enge Kontaktpersonen, die mit Älteren oder Menschen mit Vorerkrankungen arbeiten, sollten den Arbeitgeber informieren, auf der Arbeit eine FFP2-Maske tragen und sich regelmäßig bei der Arbeit testen lassen.

Vollständig geimpfte enge Kontaktpersonen sollten 10 Tage lang keinen direkten Kontakt zu Älteren, Menschen mit Vorerkrankungen und Schwangeren haben. Zudem empfiehlt die Behörde regelmäßige Selbsttests und das Tragen von FFP2-Masken.

Nicht vollständig geimpfte Kontaktpersonen sollten 10 Tage lang keinen direkten Kontakt zu Älteren, Menschen mit Vorerkrankungen und Schwangeren haben und auch ihre Kontakte zu anderen Personen minimieren. Sie sollten möglichst viel zu Hause bleiben und auch von dort arbeiten. Zudem empfiehlt die Behörde regelmäßige Selbsttests und das Tragen von FFP2-Masken.

Grundsätzlich sollten alle engen Kontaktpersonen 14 Tage lang auf mögliche Symptome einer Corona-Infektion achten - etwa Fieber, Husten, Schnupfen, Halsschmerzen oder Geruchs- oder Geschmacksstörungen. Wer solche Symptome hat, sollte zu Hause bleiben, sich an die Hausarztpraxis wenden und zeitnah einen PCR-Test durchführen lassen - Termine gibt es in der Arztpraxis, online über https://eterminservice.de/terminservice oder über die Telefonnummer 116 117.

Diese Kontaktpersonen müssen nicht in Quarantäne:

Geboosterte Personen mit vollständigem Impfschutz - je nach Impfstoff ein oder zwei Impfungen plus Auffrischungsimpfung

frisch (bis 3 Monate nach zweiter Impfung) doppelt geimpfte Personen

bei frisch mit Johnson & Johnson geimpften Personen ist derzeit unklar, ob sie in Quarantäne müssen oder nicht, es gibt dazu unterschiedliche Angaben (Stand 16.01.2022)

frisch genesene Personen, wenn die Erkrankung weniger als 3 Monate zurückliegt

Was tun während Isolierung oder Quarantäne?

Betroffene sollen laut Behörde zweimal täglich ihre Körpertemperatur messen und diese zusammen mit Symptomen und allgemeinen Aktivitäten in einem Tagebuch festhalten. Außerdem sollte man eine Liste mit allen Kontaktpersonen der zurückliegenden Tage aufstellen, soweit die Erinnerung reicht. Ein digitales Tagebuch bietet beispielsweise die Corona-Warn-App an.

