Pilotprojekt: Corona-Impfung in Wilhelmsburger Jobcenter Stand: 03.06.2021 11:33 Uhr Schutzimpfung gegen das Coronavirus im Jobcenter. Das geht heute im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg. Rund 600 Menschen, die dort Harzt IV beziehen, bekommen ihre Spritze von einem mobilen Impfteam direkt in der Behörde. Mit dem Pilotprojekt sollen mehr Menschen auch in ärmeren Vierteln erreicht werden.

Wo sich sonst Akten auf Tischen stapeln hat das Team von "Hamburg impft" ein kleines Impfzentrum eingerichtet. Die lange Schlange vor dem Eingang zeigt, wie groß das Interesse an dem Angebot ist. Per Brief hatte das Jobcenter alle seine Leitungsbezieher über das Angebot informiert. Die konnten dann online über die Internetseite des Jobcenters ihren Termin buchen, so wie sonst für ein Beratungsgespräch. In wenigen Tagen waren die Termine vergeben.

Gerade Menschen in prekären Lebenslagen haben oft eine schlechtere Gesundheitsvorsorge, wie Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) sagte. Sie bräuchten deswegen einen guten Impfschutz. Die Erfahrung habe aber gezeigt, dass sich diese Menschen oft schwer tun, Angebote wahrzunehmen, die nicht in der Nähe ihres Wohnortes sind, so die Senatorin.

Möglicherweise bald auch Angebote in anderen Jobcentern

Geimpft wird mit dem Mittel von Johnson & Johnson, für den vollen Immunschutz reicht von diesem Impfstoff eine Spitze. Das Angebot soll es auch in anderen Jobcenter-Standorten geben, wenn dafür genügend Impfstoff da ist.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.06.2021 | 12:00 Uhr