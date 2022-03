Peter Tschentscher kritisiert den Corona-Kurs des Bundes Stand: 17.03.2022 19:22 Uhr Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat sich im Anschluss der Bund-Länder-Runde am Donnerstag kritisch zum Kurs der Bundesregierung bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie geäußert.

Bei der Ministerpräsidentenkonferenz habe es eine "kritische Würdigung" des von der Berliner Ampel vorgelegten Infektionsschutzgesetzes gegeben. "Wir müssen feststellen als Länder, dass es in der Situation, die wir haben, weiterhin nötig ist, Schutzmaßnahmen zu haben", so der Bürgermeister. Auch in Hamburg wäre man lieber dem Rat der Experten gefolgt, "die Maskenpflicht hochzuhalten", sagte er am Donnerstag in der anschließenden Pressekonferenz im Hamburger Rathaus.

Infektionsschutzgesetz soll Freitag beschlossen werden

Das neue Gesetz soll an diesem Freitag vom Bundestag beschlossen werden und kommt dann direkt in den Bundesrat. Es sieht nur noch wenige allgemeine Vorgaben zu Masken und Tests in Einrichtungen für gefährdete Gruppen vor. Für regionale "Hotspots" sollen jedoch weitergehende Beschränkungen möglich sein, wenn das Landesparlament dort eine besonders kritische Corona-Lage feststellt.

Tschentscher: "Hohe Impfquote schützt uns"

Die Länder sähen es kritisch, dass diese zusätzliche Bedingung ein zusätzliches Verfahren nötig mache, sagte Tschentscher. "Bei einer Verschlechterung der Infektionslage, die ich für Hamburg nicht sehe, sind wir der Auffassung, dass der Gesetzgeber erneut sofort handeln muss", ergänzte er. Trotz auch in Hamburg deutlich steigender Infektionszahlen sieht der Bürgermeister die Stadt gut aufgestellt. "Die hohe Impfquote schützt uns. Und deshalb bin ich auch sicher, dass wir auch die zweite Welle der Omikron-Variante gut überstehen werden", sagte Tschentscher.

Hamburg lockert Corona-Regeln nicht vor Anfang April

Hamburg hatte erst am Dienstag beschlossen, noch bis zum 2. April an den momentan geltenden Corona-Regeln festzuhalten. Hintergrund sind die seit Tagen wieder steigenden Corona-Infektionszahlen. Außerdem begründete der Senat seinen Beschluss damit, dass ansonsten die Lockerungen mit dem Ende der Schulferien in Hamburg zusammenfallen würden. Also in eine Zeit, in der sich mutmaßlich noch einmal mehr Menschen mit dem Coronavirus anstecken. In der Stadt sind in dieser Woche noch Frühjahrsferien. Der Entwurf des Infektionsschutzgesetzes sehe eine Übergangsfrist bis zum 2. April vor, hatte Senatssprecher Marcel Schweitzer gesagt. Von dieser wolle man Gebrauch machen.

In der Stadt ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen von 1.065,1 am Mittwoch auf 1.138,8 am Donnerstag gestiegen. Am Donnerstag vor einer Woche hatte der Wert noch bei 790,8 gelegen.

